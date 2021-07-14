В 2021 году в Мурманской области часть дорог отремонтируют досрочно. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. По его словам, речь идет о десяти дорожных объектах, контракты на ремонт которых были заключены на 2022 год, но выполнить их можно уже этим летом и закончить работы в сентябре.

Всего в Заполярье в текущем году предполагается отремонтировать 51,4 километра дорог регионального значения, в том числе два моста и один путепровод.

Качество обновленного асфальта проверит новая лаборатория "Эскандор" со сканерами и радарами, которая впервые применяется на территории России в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". С помощью лазеров система измерения прочности дорожного полотна "Эксандора" способна выявлять дефекты прямо на ходу. Например, она способна одновременно оценивать прочность асфальта, продольную и поперечную ровность, глубину и профиль колеи, сцепные свойства. Не создавая помех для движения транспорта, лаборатория с помощью георадиолокации составит 3D-модель трасс.

- В Мурманской области будут оцифрованы 1513 километров дорог, чтобы понимать, какие участки должны ремонтироваться в первую очередь, - отметил губернатор региона Андрей Чибис.

А как у соседей

В Ленинградской области появилась интерактивная карта дорожных работ, содержащая информацию о сроках проведения ремонтов, реконструкций и строек.