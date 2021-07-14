В Петербурге сотрудников Росгвардии наградили за работу на Евро-2020

В Санкт-Петербурге наградили военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа Росгвардии, которые обеспечивали общественную безопасность в период проведения Евро-2020. Они несли службу на стадионе "Санкт-Петербург" и фан-зонах на Дворцовой и Конюшенной площадях, СКК "Юбилейный".

Заместитель командующего Северо-Западного округа генерал-майор полиции Андрей Бакуменко отметил, что все задачи были выполнены на высочайшем уровне, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Сотрудники следили не только за безопасностью, но и благодаря знанию английского, немецкого и китайского языков помогали иностранным любителям футбола. Этим занимались курсанты-переводчики.

Сотрудникам СОБРа и ОМОНа, которые встречали и сопровождали сборные команды по футболу, вручили нагрудные знаки "За отличие в службе". Поощрили также и взрывотехников, саперов и кинологов. Они за полтора месяца обследовали более 36 объектов, включая стадион "Санкт-Петербург", тренировочные базы, фан-зоны и прилегающие к ним территории.