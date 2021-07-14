В Вологодской области будут доплачивать за переезд ради работы

Жителям Вологодской области, которые устраиваются на работу в другой район, стали предоставлять единовременную выплату.

Ее размер составляет 60 650 рублей. Новая мера поддержки предназначена для тех, кто не смог найти работу по месту жительства и готов переехать в другой уголок области ради трудоустройства.

Для получения "подъемных" есть ряд условий. Во-первых, на работу в другой муниципальный район или городской округ должна направить служба занятости. Во-вторых, необходимо устроиться по востребованной вакансии из утвержденного перечня. В-третьих, на новом месте надо отработать не менее месяца, и только потом можно подавать заявление на выплату в Центр занятости населения.

При этом получатель обязуется не увольняться с работы в течение года. Если уйдет раньше, выплату придется вернуть.

Начальник областного департамента труда и занятости населения Ольга Белова полагает, что такая поддержка позволит уменьшить отток населения из региона. Кадры будут просто перераспределяться внутри него, оставаясь на Вологодчине.