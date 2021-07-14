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14.07.2021 15:33

Вузы Петербурга готовятся к учебному году

Текст: Иван Стулов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 156(8507)
В этом году общее количество бюджетных мест в учебных заведениях Петербурга увеличилось почти до 29 тысяч. Абитуриенты университетов и колледжей могут претендовать лишь на четверть от этого числа. Остальные места предназначены для тех, кто поступает в магистратуру и аспирантуру. В вузах уже началась приемная кампания. Абитуриенты начинают подавать заявления в университеты и ждать зачисления. По словам председателя совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова, большим спросом пользуются информационные и экономические специальности. Это подтверждают два самых популярных предмета в этом году: профильная математика и обществознание.

В этом году все абитуриенты, набравшие достаточное количество баллов, могут поступить на платную основу, так как у университетов не будет ограничения на количество студентов-платников. Помимо этого в приемной кампании этого года появилось еще несколько изменений: поступающим не обязательно предоставлять оригинал аттестата для зачисления, а также они могут подать заявление в вуз через портал Госуслуги или личный кабинет абитуриента на сайте университета.

Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ

В вузы Петербурга уже подано больше заявлений, чем за тот же период прошлого года. Притом большая часть приходится на платную, а не на бюджетную основу. Однако выпускники и их семьи не всегда способны оплачивать обучение, а шансы поступить на бюджет у них не самые высокие из-за серьезной конкуренции. Для них существует вариант поступления по целевому направлению. Абитуриентам будет необходимо найти заказчика и заключить договор о целевом обучении. Таким образом, у них будет гораздо больше шансов поступить на бюджетную основу, а после выпуска они будут иметь рабочее место.

Количество бюджетных мест в вузах Петербурга увеличилось почти до 29 тысяч 

Последние несколько лет желающих поступить по целевому направлению становится все больше. Нельзя забывать и о том, что во многих университетах для поступления на некоторые специальности предусмотрены дополнительные испытания и их провал оставляет без шансов на зачисление даже тех, кто получил наивысший балл по ЕГЭ. В этом году испытания для специальностей нетворческой направленности будут проходить в дистанционном формате, что дает абитуриентам возможность сдать их более успешно.

Первый приказ о зачислении будет опубликован 6 августа. По нему будут зачислены абитуриенты льготных категорий и призеры всероссийских олимпиад. Основной же приказ будет опубликован 17 августа, и тогда все абитуриенты смогут узнать, поступили они или нет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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