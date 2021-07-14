Через полгода Крым может остаться без детских площадок

В декабре этого года вступит в силу технический регламент стран ЕврАзЭС, определяющий требования к безопасности детских площадок. Те из них, которые к этому времени не будут приведены в соответствие с требованиями, подлежат обязательному и безоговорочному демонтажу. Между тем в Крыму у многих площадок нет хозяев, за ними некому следить, а уж тем более задумываться о соответствии ГОСТам. Почему крымчане хотят иметь современные детские площадки, но не хотят за это платить, разбирался корреспондент "РГ".

Ракета из металлического уголка и труб, незамысловатая шведская стенка и песочница под деревянным грибком - весь этот типовой набор из советского прошлого теперь забыт. Такие площадки еще можно отыскать разве что в самой отдаленной сельской глубинке. За последние годы в Крыму установили сотни новых современных детских площадок, от которых трудно отвести взгляд. Сказочные замки соседствуют с пиратскими кораблями и лабиринтами. Все яркое и привлекательное. Но вот безопасны ли они для малышей?

- Я не рискую пускать своих детей на площадку возле нашего дома, - говорит мама пятерых детей Виктория Солодкая. - Да, она новая, но качели на ней установлены так, что они соприкасаются друг с другом.

На другой площадке вместо травмобезопасного резинового покрытия территорию засыпали щебнем. Из трех площадок в селе Кольчугино Симферопольского района, где живет Виктория с детьми, они могут ходить только на одну. Даже сравнительно новые конструкции за пять-шесть лет ветшают и требуют полного или частичного ремонта.

- Слава богу, что у нас стало так много детских площадок, когда рос старший сын, их вообще не было, - радуется жительница Симферополя, мама шестерых мальчишек Оксана Присюк. - Но вот у нас во дворе площадку поставили в 2017 году, за это время резиновое покрытие пришло в негодность.

В Симферополе, по данным горадминистрации, с 2015 года установили 140 новых детских и спортивных площадок. В этом году мэрия решила посчитать, сколько же их всего и в каком они состоянии. Выяснилось, что из 418-ти 90 подлежат демонтажу и 85 требуют частичного ремонта. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Но беда в том, что большинство площадок никому не принадлежат, а значит будут быстро приходить в негодность.

- Чтобы взять детскую площадку на баланс управляющей компании, нужно решение общего собрания жильцов дома, - поясняет начальник управления благоустройства горадминистрации Симферополя Иван Лисечко. - Но люди понимают, что это приведет к увеличению, пусть и небольшому, их квартплаты, и выступают против.

С этой же проблемой столкнулись и в министерстве образования Крыма, у которого также есть собственные детские площадки.

- Людям ставят площадку, а они задают вопрос: почему мы должны платить больше, если у нас здесь полгорода проводит время? - поддержал жильцов заместитель министра образования Крыма Тимур Асанов. - Я считаю, что площадки должны быть на балансе города.

Многие площадки устанавливали на земле муниципалитета, которая после кадастрирования перешла в собственность жильцов многоквартирных домов. В результате "детские замки" повисли между небом и землей. Те же, у кого есть опыт обслуживания игровых городков, знают, как недешево оно обходится.

- Если детский комплекс стоит 1,5 миллиона рублей, значит его обслуживание в год обойдется примерно в пять процентов от этой суммы, - говорит директор Детского парка Симферополя Денис Свирякин. - Надо на берегу договариваться, за чей счет будет обслуживание.

Гарантии, которые есть на каждый игровой комплекс, расходов не покрывают, потому что они не распространяются на случаи вандализма. А их, к сожалению, много. Еще одна проблема в том, что первые площадки, установленные в российском Крыму в 2015-2017 годах, уже пришли в негодность или отслужили свой срок. Между тем новые требования к безопасности детских площадок предусматривают безоговорочный демонтаж таких конструкций, независимо от того, в каком состоянии они находятся. Словом, вокруг детских площадок намотался клубок взрослых проблем.

- Мы можем оказаться в тупике, - говорит член Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец. - Получается, что люди хотят, чтобы у них во дворах были детские площадки, просят их установить, а их придется демонтировать. И это случится уже в декабре.

Бескомпромиссная безопасность

Новым техрегламентом ЕврАзЭС во главу угла ставится безопасность всех элементов конструкций - с точки зрения токсичности материалов и травмобезопасности покрытий. Паспорт безопасности должен быть готов до начала монтажа, а не после того, как все уже установлено. На каждом объекте должен быть информационный щит с правилами поведения и телефонами экстренных служб. Все элементы конструкций должны быть собраны таким образом, чтобы демонтировать их можно было только с помощью инструмента, который есть в управляющей компании.

К чему такие сложности? Увы, к этому подталкивает статистика травм и трагедий. По данным Фонда ОМС, только в первом полугодии 2021 года в Крыму произошло 21736 случаев травмирования детей. На 20 процентов больше, чем за этот же период прошлого года. И хотя врачи Республиканской детской клинической больницы уверяют, что большинство травм получают не на детских площадках, а за их пределами, это вовсе не повод расслабляться.

18 июня в Джанкое на улице Нестерова незакрепленные футбольные ворота на спортивной площадке упали на 11-летнего мальчика. В результате ребенок погиб. В январе 2020 года в селе Новопокровка Кировского района Крыма при аналогичных обстоятельствах второклассник получил травмы головы. В феврале 2018 ода в Севастополе в результате падения футбольных ворот погиб 13-летний школьник.

- В целом по России на детских и спортивных площадках произошла 41 тысяча несчастных случаев с детьми, - подтвердила Ольга Безугловец. - Более половины из них привели к гибели детей.

Общественная палата России, а за ней и Общественная палата Крыма решили взять под свой контроль соблюдение требований безопасности на детских площадках. До декабря осталось совсем не много времени, и, судя по всему, на этой теме еще не раз будет сконцентрировано внимание общественности. Но самое главное, о чем должны помнить родители, это то, что ответственность за жизнь и здоровье своих детей в первую очередь несут они сами.

Контакты

Телефон всероссийской "горячей линии" на которую можно сообщать о проблемах безопасности на детских площадках: 8-800-737-77-66