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14.07.2021 15:07

Глава Ростова призвал горожан не заниматься самолечением коронавируса

Текст: Леонид Федоров
Новые штаммы коронавируса оказались более контагиозными, а сама болезнь, как правило, протекает тяжелее. Отмечается и рост числа тяжело заболевших. Однако Ростов-на-Дону укомплектован врачами, лекарствами и необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

За минувшие сутки в донской столице коронавирусом заболели еще 109 человек, это в два раза больше, чем средние показатели годовой давности, отметил он. Хотя тогда в пиковые моменты число заболевших доходило до 160.

- У нас в наличии 1350 коек в трех антиковидных госпиталях. Загруженность коечного фонда составляет 83 процента. При необходимости, если этот показатель превысит 90 процентов, мы начнем заблаговременно оборудовать новые койко-места, - отметил Логвиненко. - Однако мы всеми силами хотим предупредить распространение болезни.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Алексей Логвиненко также попросил ростовчан при первых же подозрениях на коронавирус как можно быстрее обращаться в медицинские учреждения города. Это поможет предупредить тяжкие ситуации и спасти многие жизни:

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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"Число тяжело заболевших по сравнению с прошлым годом выросло существенно. Но наши врачи научились эффективно бороться с вирусом. Хочу подчеркнуть, что у Ростова-на-Дону есть все необходимое, чтобы обеспечить качественный медицинский уход и лечение".

Но главное, что нужно понимать на сегодня - при отсутствии противопоказаний всем необходимо вакцинироваться. Только это позволит остановить пандемию. Да, полной гарантии от заболевания вакцина не дает. Однако до сих пор среди вакцинированных в Ростове не было ни одного умершего или даже тяжело переболевшего человека, резюмировал глава администрации города.

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