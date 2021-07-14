Студентам, которые путешествуют по стране, теперь не нужно ломать голову, где остановиться на ночлег. С четверга и до 25 августа они смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов других городов по символическим ценам, а то и вовсе бесплатно.

Специальная программа студенческого туризма подготовлена министерством науки и высшего образования по поручению президента России Владимира Путина. Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как регионы встретят ребят со всей России.

В 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских высших учебных заведений. Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске.

Здесь можно податьзаявку на бронирование жилья. А еще узнать о туристической программе для каждого региона. Интересно: путешествовать студенты могут как сами по себе, за свой счет, так и в составе организованных от своего вуза групп, когда расходы на себя берет направляющая сторона. В таком случае вуз оплачивает или компенсирует затраты на проезд, питание, проживание в общежитии или кампусе. А вот организация турпрограммы - забота принимающего. Кстати, про турпрограмму: тут все уже продумано. Студентам будет предложено более 150 экскурсий и туров. Большинство рассчитано на 2-7 дней. Многие маршруты уникальны - их разрабатывали с участием самих студентов.

А что по ценам? По карману они нынешнему студенту? Все, конечно, зависит от типа размещения, как и в обычных туристических турах. Но стоимость отличается в разы: максимальна цена за размещение в кампусе блочного или квартирного типа - всего 400 рублей в сутки! Правда, это без питания. За "пакет" с питанием придется заплатить максимум 550 рублей. Конечно, в сегодняшней ситуации пандемии коронавируса у всех вузов будут четкие рекомендации.

Одним из первых кампус для участников программы приготовил Поволжский госуниверситет сервиса из Тольятти.

- Мы выделили пять комнат, - рассказала "РГ" врио ректора Любовь Выборнова. - Гости смогут жить в общежитии до пяти дней. Им нужно заранее зарезервировать место и подтвердить, что они учатся в вузах и путешествуют по России.

Севастопольский госуниверситет тоже готов предоставить студентам 50-70 мест в кампусе. Откроет двери для студентов-путешественников и Крымский федеральный университет имени Вернадского. Провести каникулы можно будет в общежитиях или на базах, где проходят студенческие практики.

Остановиться с комфортом смогут студенты и в Челябинске. В Южно-Уральском госуниверситете гостей ждут 52 уютных трехместных номера.

Интересное предложение у Томского политеха: для ребят из вузов других городов приготовили целый санаторий-профилакторий, где можно не только набраться сил перед новым учебным годом, но и поправить здоровье. Причем за символическую плату.

- Стоимость проживания - 100 рублей в сутки. Заселять будем при наличии прививочного сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста, - рассказал и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев. - Приготовили интересную программу. Например, у ребят будет возможность побывать на действующем исследовательском ядерном реакторе.

Вообще сибиряки стараются сделать отдых для путешественников с зачеткой доступным. Например, всего в 43 рубля обойдутся студентам сутки проживания в студенческом общежитии N 4 Новосибирского государственного педагогического университета. В число вузов, попавших в программу "Студенческий туризм", попал и Южный федеральный университет. ЮФУ готов размещать студентов в кампусах Ростова-на-Дону и Таганрога. Подготовлены 44 гостевых места в общежитиях: 6 - в Таганроге и 38 - в Ростове-на-Дону. Во всех комнатах - удобная мебель, кухонные принадлежности, в целом - все необходимое для комфортного отдыха.

Прямая речь

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер :

- У cтудентов должна быть возможность доступно путешествовать по России. Сейчас создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капремонт и реконструкцию общежитий и студгородков. Вариантов комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться все больше.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

- Программа позволит укрепить межвузовские связи, познакомиться с коллегами из регионов, дать толчок научному сотрудничеству. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с историей разных городов и, например, принять участие в тематических летних школах. Гостям всегда предоставляют лучшее, поэтому участвуют в программе те вузы, которые могут разместить студентов-туристов в хороших общежитиях.