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14.07.2021 13:24
Рубрика: Общество

Как в волгоградском хуторе почтовое отделение стало минимаркетом

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 157(8508)
228 жителей хутора Михайловка в Волгоградской области уже больше месяца лишены возможности покупать свежие продукты в своем населенном пункте. Раньше была торговая точка, но продавщица заболела. Бизнесмен не смог найти ей замену и повесил замок на дверь. Ближайший продуктовый магазин находится в Ежовке, в 15 километрах отсюда. Добраться туда простому человеку тяжело: автобус приезжает два раза в неделю.

- Мы направили обращение местной власти. Уполномоченный по правам человека совместно с руководством Киквидзенского муниципального района примет все необходимые меры в интересах граждан, - говорит пресс-секретарь волгоградского омбудсмена Юрий Корзеев. - В хуторе раньше были две торговые точки, но предприниматели ушли, им стало невыгодно работать. А жители в основном бедные, нет личного транспорта, чтобы закупаться в Ежовке. Государство отказалось от социального обеспечения, но село не может жить по законам рынка. Государственное присутствие в глубинке должно быть обязательно.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Неоднократные обращения жителей в органы власти до сих пор положительного результата не принесли.

- Мы предлагаем разным предпринимателям поработать в Михайловке. И одна женщина согласилась, причем торговать она будет сама. Идет передача здания от предыдущего арендатора. Очень надеюсь, что в течение недели магазин уже откроется. Но надолго ли? Когда в хуторе живет 200 человек, какая может быть выручка? Нас, конечно, ситуация беспокоит, - призналась замглавы Киквидзенского района Наталья Виноградова. - Это проблема малых населенных пунктов. Михайловка находится в 50 километрах от райцентра. Областная дорога в плохом состоянии, ремонтировать ее будут только в следующем году. Поэтому оптовики отказываются по ней ездить. Коммерсанты сами вынуждены возить товары.

А пока главный очаг цивилизации - это местное отделение почты. Тут хуторяне могут купить крупы, консервы, непродовольственные товары первой необходимости. Скоропортящегося, конечно, тут не держат: ни хлеба, ни рыбы с мясом, ни молочных продуктов. Но почта работает не каждый день. Корреспондент "РГ", например, не смог туда дозвониться. Ведь понедельник, среда, пятница и воскресенье - выходные. В остальные дни почта открыта с восьми до четырех с перерывом на час.

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