Новости

Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
Курского врача будут судить за убийство медсестры 10:35
Биолог объяснил причину нашествия божьих коровок на юге России 10:34
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 10:32
Москва вышла в финал конкурса на звание мировой столицы дизайна 10:32
На британском авианосце произошла вспышка коронавируса 10:29
РАН: России необходима новая система управления исследованиями и разработками 10:23
МИД: Ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГИЛ 10:22
Apple представила внешний магнитный аккумулятор для iPhone 12 10:12
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире 10:10
Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети улетели на море 10:06
Instagram запустил новую функцию для защиты аккаунта 10:00
Партия телеведущего Слави Трифонова победила на выборах в Болгарии 09:57
Москва призывает Кабул и талибов создать коалиционное правительство 09:53
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер 09:52
В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты 09:47
На Урале завхоз и рабочий детсада погибли в коллекторе 09:26
Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 10:51
Рубрика: Общество

Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Республика Крым и Севастополь вошли в число регионов России, где доминирует индийский штамм (дельта) коронавируса. Об этом на заседании антикоронавирусного оперативного штаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила

Она напомнила, что этот штамм отличается высокой контагиозностью и провоцирует заболевание, которое начинается с проявлений ОРВИ. По сравнению с уханьским штаммом, при котором инкубационный период достигает 14 дней, при индийском он сократился до пяти-шести дней.

- Поэтому лица, поступающие в стационар, очень быстро "тяжелеют", - пояснила она. - Если критическими днями при уханьском штамме были восьмой-десятый день болезни, то при индийском - это пятый-шестой день.

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора проинформировала, что за последний месяц уровень заболеваемости в Крыму увеличился в два раза и сейчас соответствует показателям апреля 2021 года.

- Еженедельные темпы прироста в отдельных муниципалитетах, к сожалению, достигли месячных показателей сентября и октября 2020 года, - уточнила она. - Сейчас тенденции к изменению ситуации нет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 12 процентов.

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 375 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом были обследованы 5536 человек. Скончались от COVID-19 восемь человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным