Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта

Республика Крым и Севастополь вошли в число регионов России, где доминирует индийский штамм (дельта) коронавируса. Об этом на заседании антикоронавирусного оперативного штаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она напомнила, что этот штамм отличается высокой контагиозностью и провоцирует заболевание, которое начинается с проявлений ОРВИ. По сравнению с уханьским штаммом, при котором инкубационный период достигает 14 дней, при индийском он сократился до пяти-шести дней.

- Поэтому лица, поступающие в стационар, очень быстро "тяжелеют", - пояснила она. - Если критическими днями при уханьском штамме были восьмой-десятый день болезни, то при индийском - это пятый-шестой день.

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора проинформировала, что за последний месяц уровень заболеваемости в Крыму увеличился в два раза и сейчас соответствует показателям апреля 2021 года.

- Еженедельные темпы прироста в отдельных муниципалитетах, к сожалению, достигли месячных показателей сентября и октября 2020 года, - уточнила она. - Сейчас тенденции к изменению ситуации нет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 12 процентов.

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 375 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом были обследованы 5536 человек. Скончались от COVID-19 восемь человек.