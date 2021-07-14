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14.07.2021 15:53
Рубрика: Экономика

Курорты Кубани с начала года посетило более 6,2 млн туристов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Курорты Краснодарского края в первом полугодии приняли 6,2 миллиона отдыхающих. Такие цифры привел вице-губернатор региона Александр Руппель в среду на сессии Законодательного собрания Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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- С начала года в крае побывало 6,2 миллиона туристов, это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил Руппель. - И если сравнивать с 2019-м, "допандемийным", рекордным для нашего санаторно-курортного комплекса годом, когда край принял 17,3 миллиона гостей, сейчас показатели по количеству отдыхающих выше на 16 процентов, - сказал Руппель.

Вице-губернатор добавил, что туристов сегодня принимают порядка 10 тысяч гостиниц общей вместимостью более 570 тысяч мест, открыты около 680 объектов показа и триста экскурсионных маршрутов. На курортах обустроено 550 пляжей протяженностью более 113 километров, которые в ближайшие годы приведут к единому стандарту.

Особым спросом пользуется оздоровительный туризм: на курортах действует 200 здравниц, что составляет 20 процентов от общего коечного фонда российских санаториев. Также в регионе активно развиваются яхтенный и агарный туризм, круизные маршруты.

При этом около 40 процентов туристического потока приходится на межсезонье. Причем темпы развития санаторно-курортной отрасли отражаются и на притоке инвестиций. В первом квартале 2021 года реализуются 23 инвестиционных соглашения в сфере туризма на 31,4 миллиарда рублей.

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