На Кубани собрали первые пять миллионов тонн зерна

В главной хлебной житнице России Краснодарском крае продолжается хлебная жатва. По данным на вчерашний день, с полей собрано около пяти миллионов тонн высококачественного зерна.

В этом году хозяйства края планируют получить около 11 миллионов тонн зерна без учета кукурузы и риса, а вместе с ними - 15 миллионов тонн. И вот треть прогнозируемого урожая легла в закрома.

Как сообщили "РГ" в краевом минсельхозе, несмотря на ливни, грозы и смерчи, виды на урожай остаются прежними. Обрушившаяся на Кубань непогода на урожайность не повлияла, а вот сроки уборки дней на 10 сдвинулись. Если в прежние годы ячмень начинали убирать с середины июня, то теперь к его косовице приступили только в конце месяца. Неделю назад стартовала массовая жатва пшеницы. Набирая темпы, она продвигается с юга на север края.

- Сейчас уборочная кампания идет высокими темпами во всех районах края, - пояснил корреспонденту "РГ" вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. - Техники в сельхозпредприятиях для этого достаточно - ежедневно в полях работает свыше 7,3 тысячи комбайнов. Производительность всего парка уборочных машин позволяет в сутки убирать урожай на 100 тысячах гектаров. Около половины посевов зерновых уже обмолочено, собрано пять миллионов тонн зерна, в том числе почти четыре миллиона тонн пшеницы. Средняя урожайность по краю на данный момент составляет около 60 центнеров с гектара, что на 15 процентов выше прошлогодних итоговых показателей. В регионе достаточно и мощностей для хранения: 44 хлебоприемных предприятия способны единовременно вместить 4,3 миллиона тонн зерна. Еще около 8,2 миллиона тонн могут принять сельхозпроизводители.

К началу нынешней жатвы в крае кардинально обновился уборочный парк. По словам Андрея Коробки, модернизации парка сельхозтехники способствуют льготные госпрограммы, а также продукты "Росагролизинга", позволяющие приобретать технику на выгодных условиях.

Средняя урожайность по краю на данный момент составляет около 60 центнеров с гектара

Отличается кубанское зерно и качеством. Эксперты о нем чрезвычайно высокого мнения: в востребованных для хлебопечения твердых и ценных сортах пшеницы содержится от 12,5 до 14 процентов белка, что также выше прошлогодних показателей.

По словам председателя ассоциации зернозаготовительных и зерноперерабатывающих предприятий Краснодарского края Петра Светличного, сегодня за тонну пшеницы дают 13,5 тысячи рублей без НДС, что на 1200 рублей больше стартовой цены прошлого года. "Окончательная стоимость пока не сложилась, но сегодня уже понятно, что кубанское зерно будет востребовано за границей. Хотя, на мой взгляд, гораздо выгоднее экспортировать не зерно, а продукты его переработки", - отметил он.

Так считают и в администрации края. Как стало известно "РГ", на Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков пшеницы.

- Сегодня за рубеж уходит 70 процентов кубанского зерна. Но нам важно расширить переработку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы, создавать добавленную стоимость в крае, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Алгоритм новой меры поддержки поручено разработать профильному краевому министерству.