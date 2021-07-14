Названы самые опасные продукты для суставов

По мнению специалистов, суставам или соединительной хрящевой ткани в организме человека, состоящей из коллагена, необходимо правильное питание. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что в него входит.

По словам эксперта, уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом - следствие "старения" коллагена в составе соединительных тканей. Но его можно омолодить. В этом помогут некоторые продукты.

- Вернее, полезные вещества, витамины и микроэлементы, в них содержащиеся. И самое главное - вода! Она необходима суставам как нам воздух. Поэтому старайтесь выпивать не менее полутора литров чистой воды в день, - уточнила диетолог в интервью KP.RU.

Из продуктов полезны мясо и рыба, так как в них содержится белок, необходимый для синтеза аминокислот, деления клеток и восстановления тканей. Например, это курица, индейка, минтай, судак, горбуша, также нужно употреблять в пищу яичные белки. Необходим и витамин С, его особенно много в летних ягодах и фруктах. Осенью врач советует налегать на шиповник, цитрусовые и квашеную капусту.

Крепость суставов зависит также от достаточного количества мукополисахаридов, входящих в состав межклеточного вещества соединительной ткани. Ими богаты морепродукты, рыба семейства лососевых, наваристая уха, водоросли ламинария. Кроме того, все блюда с желатином - холодец, заливное, фруктовые и ягодные желе, натуральный мармелад. Очень полезен в этом плане и арбузный сок, а также свежий ананас.

А что же вредит сосудам? Любые копчености, вяленая и копченая рыба, помидоры, другие пасленовые (например, картофель и баклажан), красное мясо, особенно в жареном или вяленом виде), маринады, консервы и другие продукты с консервантами, бобовые (сами бобы и чечевица), источники щавелевой кислоты - шпинат, репа, щавель, редис, фастфуд, покупная выпечка, твердые маргарины, где могут содержаться трансжиры, субпродукты, жирная свинина и шоколад. Специалист призывает есть все это, как можно реже.