Почему в Астраханской области выросла детская смертность на воде

Купальный сезон в Астраханской области официально открылся 1 июля, но жара пришла намного раньше, и новости от МЧС стали похожи на фронтовые сводки, только вместо поля боя - река, и гибнут дети. Спасатели предупреждают: не оставляйте малышей одних в воде. Но на днях снова трагедия: четырехлетний мальчик и его шестилетняя сестра из благополучной семьи утонули вместе с бабушкой. Так, значит, и присмотра взрослых недостаточно?

Дети и подростки выбирают места для купания по своим принципам, а не из соображений безопасности. Фото: Максим Коротченко

В Астрахани температура воздуха в июле доходит до +40, солнце палит, а регион испещрен речками и ериками. Как не искупаться? Вот и родители, приехавшие с детьми из Астрахани на выходные в поселок Ильинка к бабушке, ничего не имели против, чтобы она сводила внуков на речку.

Поселок хоть и расположен на волжском берегу, но официального пляжа там нет, а песчаный берег так и манит.

- Первые полтора метра неглубоко, а потом сразу - обрыв шесть метров и сильное течение, - рассказал "РГ" старший следователь Икрянинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по области Алибек Мухамбетов. - Видимо, дети плескались, отошли чуть дальше и ушли под воду, бабушка за ними прыгнула, но плавала она плохо. Никто не спас, к сожалению.

Место дикое, других людей нет, на детях - ни надувного круга, ни жилетов, ни нарукавников. По словам следователя, в поселке есть место, где купается большинство жителей.

- А они, видимо, выбирали, где потише, вот и нашли... Сердце кровью обливается... Семья очень хорошая, - вздыхает Алибек Мухамбетов.

Бабушку обнаружили в тот же день - ее заметил в воде проходивший мимо односельчанин, детей нашли спустя двое суток, в десяти и двадцати километрах ниже по течению.

Всего, по данным МЧС, за последний месяц в регионе утонули десять детей. Все они купались в неположенных местах. Почему? Просто пляжей в регионе раз-два и обчелся. Как сообщили жители Икрянинского района, где утонула семья, у муниципалитета нет денег, чтобы построить квартиры для сирот, что уж тут говорить о пляжах.

- Я знаю только о трех местах, оборудованных для купания: два - на городском острове и один - в поселке Ассадулаево в Приволжском районе, - рассказал "РГ" спасатель пожарной части N5 госучреждения "Волгоспас", председатель регионального отделения детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности" Артем Трофимов. На днях он спас шестилетнюю девочку на официальном пляже в Астрахани. Ребенка удалось вернуть к жизни, благодаря тому, что было многолюдно и на месте находились профессиональные спасатели.

- Девочку увидел парень, который работал на горке-батуте и прыгнул в воду: ребенок был в метрах двадцати около буйков, - рассказал Артем. - Когда он девочку вытащил, оказалось, что она уже нахлебалась воды. У нее была асфиксия, я ей оказывал первую помощь: положил на колено и стал бить между лопаток - начали выходить еда, вода, она как заплакала! Все - значит, дышит, в сознании.

К этому времени подбежала старшая сестра малышки, потом - мама. Оказалось, что девочка заигралась, отбежала на несколько метров, и родители потеряли ее из виду. Тем временем ребенок зашел в воду, но пока он тонул, старшие искали на берегу.

Артем на руках донес девочку до кареты скорой помощи, так как машина не смогла проехать к воде.

- Если вы знаете телефон ее мамы, скажите мне, хочу узнать о ее состоянии, - переживает Артем. Как сообщили "РГ" в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой, пострадавшая уже идет на поправку.

Как сохранить жизнь ребенку на воде

Основная причина гибели детей на воде - купание в неположенных местах и недосмотр родителей. Спасатели рекомендуют не сводить с детей глаз, ведь течение может унести их на глубину за секунды. Надо, чтобы находящийся рядом взрослый хорошо умел плавать, а на ребенке были спасательные средства: нарукавники, жилет, надувной круг. Купаться лучше утром или вечером - тогда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде рекомендуется не более 20 минут. И не следует купаться раньше, чем через час после еды.

Тем временем

В Ростовской области жертвами жары стали двое малышей. Девочки двух и четырех лет скончались от теплового удара, забравшись в раскаленный автомобиль во дворе собственного дома. Выбраться из машины самостоятельно они не смогли. Их мама даже не думала, что дети решили поиграть в авто, малюток обнаружили прибывшие на место спасатели, которых вызвали обеспокоенные отсутствием девочек родители.

Как сообщили в ГИБДД, необходимо держать машину запертой, даже если она стоит на парковке во дворе, и следует убедиться, что у детей нет доступа к ключам от нее. Дети ни в коем случае не должны оставаться в автомобиле одни. Им грозит не только тепловой удар. Автомобиль может загореться, его могут угнать или эвакуировать, ребенок может нечаянно завести машину и попасть в ДТП.