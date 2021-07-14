Под Урюпинском нашли посуду жителей Хазарского каганата

Кухонная утварь - это погребальные артефакты. По языческим верованиям умерший будет пользоваться посудой в загробном мире. От хазар и других племен, живших рядом с ними, осталось не так много предметов. В основном это сосуды и стремена. Что нового эти находки привносят в науку?
- Мы живем в эпоху великих археологических открытий, - убежден директор Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман. - И каждые раскопки позволяют сделать серьезные обобщения. Даже крупицы знаний могут быть очень важны, чтобы понять пути развития человечества. Поэтому значение этих предметов очень велико.
В этот раз ответственность проявил местный житель Иван Московкин, наткнувшийся при рытье котлована под фундамент на средневековое захоронение и сообщивший об этом в соответствующие органы. К сожалению, так бывает не всегда.
- Письменных источников о хазарах немного, и их тяжело отыскать. А предметы быта находим ежегодно. Население каганата оставляло погребальные памятники - как в курганах, так и без насыпей. Таких грунтовых погребений, как в Попове, у нас немного. Мы нашли три могилы молодых людей лет 20. Хотя считается, что хазары вели кочевой образ жизни, но мы видим тут черты оседлости, - объяснил проводивший раскопки археолог Яков Кияшко.