Под Урюпинском нашли посуду жителей Хазарского каганата

В краеведческий музей в Волгограде поступили новые экспонаты: горшок и кувшин, найденные в хуторе Попов Урюпинского района, в могильнике "Садовый-20". Это артефакты так называемой салтово-маяцкой культуры, относящейся к эпохе Хазарского каганата, который располагался на юге нынешней России и юго-востоке Украины. Название культура получила по двум крупным памятникам: Салтовское городище (у села Верхний Салтов в Харьковской области) и Маяцкое (Воронежская область).

Кухонная утварь - это погребальные артефакты. По языческим верованиям умерший будет пользоваться посудой в загробном мире. От хазар и других племен, живших рядом с ними, осталось не так много предметов. В основном это сосуды и стремена. Что нового эти находки привносят в науку?

- Мы живем в эпоху великих археологических открытий, - убежден директор Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман. - И каждые раскопки позволяют сделать серьезные обобщения. Даже крупицы знаний могут быть очень важны, чтобы понять пути развития человечества. Поэтому значение этих предметов очень велико.

В этот раз ответственность проявил местный житель Иван Московкин, наткнувшийся при рытье котлована под фундамент на средневековое захоронение и сообщивший об этом в соответствующие органы. К сожалению, так бывает не всегда.

- Письменных источников о хазарах немного, и их тяжело отыскать. А предметы быта находим ежегодно. Население каганата оставляло погребальные памятники - как в курганах, так и без насыпей. Таких грунтовых погребений, как в Попове, у нас немного. Мы нашли три могилы молодых людей лет 20. Хотя считается, что хазары вели кочевой образ жизни, но мы видим тут черты оседлости, - объяснил проводивший раскопки археолог Яков Кияшко.