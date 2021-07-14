Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверит соединения и воинские части войска Южного военного округа, дислоцированные в Ростове-на-Дону. Как сообщили в военном ведомстве, министр проинспектирует мотострелковую дивизию.

Кроме того, он заслушает доклад командующего войсками округа о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа.

В Минобороны отметили, что особое внимание министр уделит развитию социальной инфраструктуры расположенных в регионе гарнизонов.

Также Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией "Роствертол".