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14.07.2021 18:59
Рубрика: Власть

Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое

Текст: Юрий Гаврилов

Число довузовских учебных заведений Министерства обороны России выросло с 2012 года в три раза. Это заявление глава военного ведомства России Сергей Шойгу сделал в среду, 14 июля на встрече с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России").

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Для того, чтобы у нас была серьезная база для набора в военно-учебные заведения, мы должны были обратить серьезное внимание на довузовское образование. Поэтому мы за это время увеличили количество довузовских учебных заведений в три раза. Мы их строили темпом два в год", - объяснил Шойгу.

Он отметил, что за то же время было открыто два пансиона воспитанниц Минобороны. "Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных", - рассказал министр. - Дочери наших офицеров получают там одно из лучших образований - у них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами".

Шойгу также напомнил, что военное ведомство за четыре месяца построило в Севастополе новое Нахимовское училище на 800 мест.

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