В античном театре Херсонеса показали премьеру о Троянской войне

Спектакль "Троянская война. Начало" подготовил Севастопольский театр имени Луначарского. Сценарий написан по "Ифигении в Авлиде" Еврипида. Зрителям представили античную трагедию, где судьбами людей повелевают боги, а герои обречены делать выбор между личным счастьем и общим благом эллинов.

- Пьеса написана 2,5 тысячи лет назад, но, как и любое великое классическое произведение, она находится вне времени и пространства, - рассказал "РГ" режиссер-постановщик спектакля и исполнитель роли Агамемнона Евгений Журавкин. - Люди остаются такими же, так же любят, ненавидят, ошибаются, ревнуют. Несмотря на то, что события происходят в античную эпоху, эта история современна. Она о нас, о нашем выборе.

По словам режиссера, в названии спектакля есть намек на продолжение истории. Он задумал цикл постановок о Троянской войне в театре Херсонеса. Сюжет первого спектакля относится к периоду, когда ахейцы собирались в поход на Трою и около 10 лет провели в Авлидской бухте, ожидая попутного ветра.

В постановке минимум декораций. Стены разрушенного средневекового храма превратились в корабль с белыми парусами. В руинах Херсонеса зрители видят то царский дворец, то античный порт, принявший флот ахейцев, то алтарь для жертвоприношений.

- Площадка античного театра предъявляет серьезные требования к работе актеров и постановщика, - говорит Журавкин. - В обычном театре можно выставить богатый свет, использовать кулисы, штанкеты... Здесь всего этого нет, не так много постановочных эффектов можно включить. Приходится брать актерским мастерством, эмоциями, энергетическим контактом со зрителем. Важна подача, голос - все, чему учили на первом-втором курсах театрального института.

Костюмы для спектакля придумала лауреат "Золотой маски" Фагиля Сельская. Она уже работала в театре Луначарского над спектаклями "Дядюшкин сон" и "Охота жениться", а также в Севастопольском театре юного зрителя над постановкой "Вечера на хуторе близ Диканьки". Для участников "Троянской войны" были изготовлены 14 комплектов костюмов и доспехов - гиматии, плащи, "медные" нагрудники, наручи, поножи. Не забыто оружие античных воинов - мечи, щиты, копья, а также женские наряды и украшения.

- Фагиля Сельская - человек бесконечной фантазии, и при этом она очень требовательная, заставляет цеха и нас доделать всю работу до конца, - рассказывает Журавкин. - Однажды мы с ней почти целый день ходили по магазинам, выбирали ткани. Я удивлялся, как она подбирает сочетания цветов, сразу видит конечный результат. Она художник, который иногда навязывает свою волю режиссеру, это очень редко в наше время. Костюмы оказались непросты в эксплуатации. Когда мы в первый раз облачились, было не по себе: вся атрибутика древней Эллады надета на нас.

Театр Луначарского работает в античном Херсонесе более 25 лет. Премьеры здесь - не такое частое явление, но луначарцы стараются не пропускать ни одного сезона.

- Это для нас не просто дополнительная площадка для выступлений, - добавляет режиссер. - Греки считали театр храмом Аполлона, муз, Диониса, они приходили сюда не просто играть и смотреть спектакли, а служить богам. Поэтому и сейчас актеры не работают, а служат театру.

Кстати

Согласно древнегреческой мифологии, Ифигения не погибла в Авлиде, а была спасена богиней Артемидой, которая заменила ее ланью на алтаре. Девушку богиня перенесла в Тавриду служить жрицей в храме. Дальнейшие события описаны в трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде". Считается, что бегство Ифигении из Тавриды со статуей Девы стало предвестником греческой колонизации Крыма и основания Херсонеса. Многие исследователи пытались определить, где в Крыму находился храм, в котором служила Ифигения. Пушкин во время путешествия по Крыму был убежден, что он стоял у мыса Фиолент. Поэт описал развалины храма в стихах.