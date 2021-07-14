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14.07.2021 03:49
Рубрика: Происшествия

В Геленджике при взрыве газа в гостинице погиб один человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Вчера около восьми часов утра в расположенной в центре Геленджика гостинице "Азария" прогремел сильный взрыв и начался пожар. В результате погиб молодой человек, а еще пятеро туристов были отправлены в реанимацию.
Газ взорвался в находящемся на первом этаже здания магазине. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани Газ взорвался в находящемся на первом этаже здания магазине. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани
Газ взорвался в находящемся на первом этаже здания магазине. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани

По словам очевидцев, они услышали мощный хлопок. Одни постояльцы еще спали, другие уже собирались на пляж - гостиница расположена в 400 метрах от моря и была практически полностью заполнена. Отель пользуется популярность и работает по системе "все включено". От взрыва в соседних домах выбило стекла, пострадало несколько припаркованных рядом автомобилей.

Как выяснилось, газ взорвался в находящемся на первом этаже здания магазине. При взрыве погиб молодой человек, проходивший в этот момент по улице. На момент подписания номера в печать его личность не была установлена. Еще пострадали пятеро: 14-летняя девочка, женщина 1969 года рождения и мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные, включая ребенка, в состоянии средней тяжести. Раненым оказывают помощь врачи местной больницы, куда для усиления санавиацией доставили реаниматолога и комбустиолога из краевой клинической больницы N 1 и ожогового центра Краснодара.

"Организовали вывоз всех туристов из гостевого дома, где сегодня произошла трагедия, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. - В школе организовали временный пункт пребывания. Отправили людям обед. Будем расселять".

Безопасность газового оборудования проверят в средствах размещения всех курортов края

СК и прокуратура Геленджика организовали проверки. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

После случившегося власти Кубани сообщили, что безопасность газового оборудования будет проверена в средствах размещения на всех курортных территориях края.

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