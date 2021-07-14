В Крыму компенсируют ущерб за утонувшие машины

Во время наводнения на полуострове пострадали сотни автомобилей туристов и местных жителей. В одной только Ялте подано более 180 заявлений на компенсацию. Корреспондент "РГ" пообщалась с пострадавшими и выяснила, смогут ли они получить деньги и вернуться домой.

Более двух недель в Ялте провела Марина Щагина из Москвы с мужем и пятилетним ребенком. Во время потопа 18 июня им пришлось бороться за свою жизнь, а машину Mazda 3 тем временем унесло в ялтинский порт. После наводнения все вещи и документы были испорчены, жить пришлось в палатке.

В Ялту москвичи приехали на пару дней, сняли жилье. Утром решили позавтракать в столовой "Сирень" на улице Рузвельта. Припарковались рядом. Моросил дождь. И вдруг за считанные минуты дождь превратился в ливень, по улице хлынул поток воды. Двери столовой закрыли, работники и посетители стали вычерпывать воду, которая протекала через щели.

- Через стеклянную дверь мы видели свою машину, но сделать ничего не могли, - рассказала Марина Щагина. - Уровень воды поднимался, машину отгонять было поздно: вода могла попасть в двигатель. Мы надеялись, что вода уйдет, но она поднялась по пояс. Выйти на улицу было невозможно, двери не открыть. Машину начало раскачивать, подхватило потоком и понесло.

В службе спасения посоветовали эвакуироваться на возвышенность, потому что помещение могло затопить. На улицу семья выбралась через окно. Пошли, посадив ребенка на плечи и взяв на руки двух своих маленьких собак.

- Вода стала резко прибывать, заливало по грудь. Было очень страшно, - вспоминает Марина. - Мы были вынуждены забраться на клумбу, держались за дерево и звали на помощь. Нас спасли жители дома напротив, бросили веревку, чтобы нас не унесло потоком, мы перебрались к их дому и там переждали потоп. Ялтинцы нас приютили, отмыли от грязи и ила.

Машину нашли вечером на набережной. Ее чуть было не унесло в море. По словам хозяйки, состояние ужасное: кузов разбит, внутри вода до приборной панели. Все в грязи, салон забит мусором, ветками, шишками. Уничтожены все электронные устройства, аппаратура для съемки, ноутбук, одежда, обувь, испорчены документы. Семья путешествует на автомобиле, поэтому в нем были все вещи. Когда расчищали город, машину вместе с другими эвакуатор вывез на территорию грузового порта. Оттуда владельцы перевезли ее на СТО. Пока не известно, получится ли ее отремонтировать и сколько это будет стоить.

- Уехать мы не можем: как оставить машину, кто здесь будет ей заниматься? - продолжает Щагина. - В наши планы не входило так долго жить в Ялте, это недешево. Но поскольку мы здесь застряли, то были вынуждены жить в палатке возле Массандры. Вещи кое-какие спасли, отмыли. С этим тоже были сложности, ведь воды в городе тогда не было.

Когда в администрации Ялты узнали, что пострадавшая от наводнения семья с маленьким ребенком живет в палатке, за ними прислали машину и предложили переехать в санаторий "Смена" в Понизовке. По словам Марины, сами они никуда не писали и не жаловались, власти зафиксировали их звонок во время потопа по номеру 112, а потом перезвонили, чтобы узнать, нужна ли помощь.

- Мы очень благодарны, что нас не оставили в беде, - говорит женщина. - Теперь все нормально. Ждем, когда починят машину. Присылали эксперта для оценки. Надеемся, что будут какие-то выплаты на ремонт автомобиля.

Авто туристов пострадали и во время недавнего наводнения в Бахчисарайском районе Крыма. 4 июля автомобиль Lada Vesta гостей из Белоруссии смыло в реку Коккозку. Спасатели республиканского отряда "Крым-Спас" нашли его в районе села Соколиное, когда разбирали завалы. Машину протащило по руслу 200 метров, вынесло на островок и засыпало бревнами, камнями и мусором. Автомобиль был искорежен до неузнаваемости, на то чтобы достать его из горной реки, ушло более 4 часов.

От наводнения в Крыму пострадали 930 автомобилей. Более 700 из них в Керчи и на востоке полуострова, 183 - в Ялте, заявления также поданы в Бахчисарайском районе. Общий размер ущерба превышает 400 миллионов рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который стихия причинила автомобилям, будет компенсирован за счет благотворительных средств. На эти цели республика получит 180 миллионов рублей.

- За счет государственного бюджета возместить ущерб вряд ли получится, в стране таких прецедентов нет, - сказал Аксенов. - Однако я провел переговоры с представителями крупного бизнеса. Есть возможность через благотворительный фонд выплатить людям средства. Социально ответственный бизнес перечислит в благотворительный фонд 180 миллионов рублей.

По его словам, все испорченные от наводнения машины разделили на две категории. За автомобили стоимостью до 300 тысяч рублей автовладельцы получат компенсацию в полном объеме. Если машина стоит дороже 300 тысяч рублей, то будет компенсировано 40 процентов стоимости.