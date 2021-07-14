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14.07.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В Крыму компенсируют ущерб за утонувшие машины

Текст: Юлия Крымова (Ялта)
Российская газета - Неделя - Крым № 157(8508)
Во время наводнения на полуострове пострадали сотни автомобилей туристов и местных жителей. В одной только Ялте подано более 180 заявлений на компенсацию. Корреспондент "РГ" пообщалась с пострадавшими и выяснила, смогут ли они получить деньги и вернуться домой.
От наводнения в Ялте пострадали 183 машины. Фото: Крымова Юлия/РГ От наводнения в Ялте пострадали 183 машины. Фото: Крымова Юлия/РГ
От наводнения в Ялте пострадали 183 машины. Фото: Крымова Юлия/РГ

Более двух недель в Ялте провела Марина Щагина из Москвы с мужем и пятилетним ребенком. Во время потопа 18 июня им пришлось бороться за свою жизнь, а машину Mazda 3 тем временем унесло в ялтинский порт. После наводнения все вещи и документы были испорчены, жить пришлось в палатке.

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
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В Ялту москвичи приехали на пару дней, сняли жилье. Утром решили позавтракать в столовой "Сирень" на улице Рузвельта. Припарковались рядом. Моросил дождь. И вдруг за считанные минуты дождь превратился в ливень, по улице хлынул поток воды. Двери столовой закрыли, работники и посетители стали вычерпывать воду, которая протекала через щели.

- Через стеклянную дверь мы видели свою машину, но сделать ничего не могли, - рассказала Марина Щагина. - Уровень воды поднимался, машину отгонять было поздно: вода могла попасть в двигатель. Мы надеялись, что вода уйдет, но она поднялась по пояс. Выйти на улицу было невозможно, двери не открыть. Машину начало раскачивать, подхватило потоком и понесло.

В службе спасения посоветовали эвакуироваться на возвышенность, потому что помещение могло затопить. На улицу семья выбралась через окно. Пошли, посадив ребенка на плечи и взяв на руки двух своих маленьких собак.

- Вода стала резко прибывать, заливало по грудь. Было очень страшно, - вспоминает Марина. - Мы были вынуждены забраться на клумбу, держались за дерево и звали на помощь. Нас спасли жители дома напротив, бросили веревку, чтобы нас не унесло потоком, мы перебрались к их дому и там переждали потоп. Ялтинцы нас приютили, отмыли от грязи и ила.

Машину нашли вечером на набережной. Ее чуть было не унесло в море. По словам хозяйки, состояние ужасное: кузов разбит, внутри вода до приборной панели. Все в грязи, салон забит мусором, ветками, шишками. Уничтожены все электронные устройства, аппаратура для съемки, ноутбук, одежда, обувь, испорчены документы. Семья путешествует на автомобиле, поэтому в нем были все вещи. Когда расчищали город, машину вместе с другими эвакуатор вывез на территорию грузового порта. Оттуда владельцы перевезли ее на СТО. Пока не известно, получится ли ее отремонтировать и сколько это будет стоить.

Фото: Юлия Крымова
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- Уехать мы не можем: как оставить машину, кто здесь будет ей заниматься? - продолжает Щагина. - В наши планы не входило так долго жить в Ялте, это недешево. Но поскольку мы здесь застряли, то были вынуждены жить в палатке возле Массандры. Вещи кое-какие спасли, отмыли. С этим тоже были сложности, ведь воды в городе тогда не было.

Когда в администрации Ялты узнали, что пострадавшая от наводнения семья с маленьким ребенком живет в палатке, за ними прислали машину и предложили переехать в санаторий "Смена" в Понизовке. По словам Марины, сами они никуда не писали и не жаловались, власти зафиксировали их звонок во время потопа по номеру 112, а потом перезвонили, чтобы узнать, нужна ли помощь.

- Мы очень благодарны, что нас не оставили в беде, - говорит женщина. - Теперь все нормально. Ждем, когда починят машину. Присылали эксперта для оценки. Надеемся, что будут какие-то выплаты на ремонт автомобиля.

Авто туристов пострадали и во время недавнего наводнения в Бахчисарайском районе Крыма. 4 июля автомобиль Lada Vesta гостей из Белоруссии смыло в реку Коккозку. Спасатели республиканского отряда "Крым-Спас" нашли его в районе села Соколиное, когда разбирали завалы. Машину протащило по руслу 200 метров, вынесло на островок и засыпало бревнами, камнями и мусором. Автомобиль был искорежен до неузнаваемости, на то чтобы достать его из горной реки, ушло более 4 часов.

От наводнения в Крыму пострадали 930 автомобилей. Более 700 из них в Керчи и на востоке полуострова, 183 - в Ялте, заявления также поданы в Бахчисарайском районе. Общий размер ущерба превышает 400 миллионов рублей.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который стихия причинила автомобилям, будет компенсирован за счет благотворительных средств. На эти цели республика получит 180 миллионов рублей.

- За счет государственного бюджета возместить ущерб вряд ли получится, в стране таких прецедентов нет, - сказал Аксенов. - Однако я провел переговоры с представителями крупного бизнеса. Есть возможность через благотворительный фонд выплатить людям средства. Социально ответственный бизнес перечислит в благотворительный фонд 180 миллионов рублей.

По его словам, все испорченные от наводнения машины разделили на две категории. За автомобили стоимостью до 300 тысяч рублей автовладельцы получат компенсацию в полном объеме. Если машина стоит дороже 300 тысяч рублей, то будет компенсировано 40 процентов стоимости.

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