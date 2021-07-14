В Крыму учителей средней школы уволили после скандального выпускного

Новости

В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты 09:47
На Урале завхоз и рабочий детсада погибли в коллекторе 09:26
Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками 09:22
Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19 09:16
Экономист рассказал, что будет с долларом осенью 09:14
Россиян предупредили о новой схеме обмана туристов 08:52
Синоптик предупредил о сухих грозах в Москве 14 июля 08:50
В Забайкалье начались выплаты пострадавшим от паводка 08:47
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для жизни в пандемию 08:39
В МИД РФ объяснили необходимость контактов с талибами 08:36
Минпромторг раскрыл подробности закупки школьных автобусов и "скорых" 08:35
В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины 08:01
Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах 07:55
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 07:36
В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года 07:26
Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля 07:10
Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения" 07:10
В Магадане задержали пьяного авиадебошира 06:31
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 млн гектаров 04:58
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 09:14
Рубрика: Общество

В Крыму учителей средней школы уволили после скандального выпускного

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В одной из средних общеобразовательных школ Ленинского района Крыма двое учителей уволены, а директор учреждения получила выговор после проведения выпускного вечера для девятиклассников в формате похода. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования РК.

В Севастополе приняли закон о тишине

Скандал разгорелся после того, как по инициативе педагогов выпускники 9-го класса с палатками отправились в двухдневный поход на местный пляж, чтобы отметить там завершение учебы в родной школе. С собой отмечающие взяли несколько бутылок с алкоголем, в результате чего эмоции зашкаливали, а празднование завершилось дракой.

После произошедшего в администрации Ленинского района состоялся "разбор полетов": на заседание местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в район приехала министр образования РК Валентина Лаврик. Там было подчеркнуто, что празднование выпускного в таком формате было "несанкционированным", и теперь компетентным органам предстоит установить, были ли нарушены права несовершеннолетних, и как педагоги соблюдали свои должностные обязанности. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Ленинского района.

Как отметили в Минобразования, в самой школе проведено служебное расследование, и к педагогам применены меры административного взыскания.

- На учителя возлагается высокая миссия воспитания подрастающего поколения, - отметила министр образования РК Валентина Лаврик. - Случаи нарушения педагогами установленных в обществе норм подрывают авторитет всего педагогического сообщества. Учитель зачастую является для учеников примером высоких моральных принципов и ценностных ориентаций. Поэтому нарушения, особенно такие грубые, как пренебрежение нормами безопасности в отношении детей, являются недопустимыми.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным