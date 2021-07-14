В Крыму учителей средней школы уволили после скандального выпускного

В одной из средних общеобразовательных школ Ленинского района Крыма двое учителей уволены, а директор учреждения получила выговор после проведения выпускного вечера для девятиклассников в формате похода. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования РК.

Скандал разгорелся после того, как по инициативе педагогов выпускники 9-го класса с палатками отправились в двухдневный поход на местный пляж, чтобы отметить там завершение учебы в родной школе. С собой отмечающие взяли несколько бутылок с алкоголем, в результате чего эмоции зашкаливали, а празднование завершилось дракой.

После произошедшего в администрации Ленинского района состоялся "разбор полетов": на заседание местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в район приехала министр образования РК Валентина Лаврик. Там было подчеркнуто, что празднование выпускного в таком формате было "несанкционированным", и теперь компетентным органам предстоит установить, были ли нарушены права несовершеннолетних, и как педагоги соблюдали свои должностные обязанности. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Ленинского района.

Как отметили в Минобразования, в самой школе проведено служебное расследование, и к педагогам применены меры административного взыскания.

- На учителя возлагается высокая миссия воспитания подрастающего поколения, - отметила министр образования РК Валентина Лаврик. - Случаи нарушения педагогами установленных в обществе норм подрывают авторитет всего педагогического сообщества. Учитель зачастую является для учеников примером высоких моральных принципов и ценностных ориентаций. Поэтому нарушения, особенно такие грубые, как пренебрежение нормами безопасности в отношении детей, являются недопустимыми.