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14.07.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

В Крыму за сутки в море утонули четыре человека

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

В Республике Крым и Севастополе за сутки в разных муниципалитетах утонули в штормовом море четыре человека, а один пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

Обнаружено тело четвертого утонувшего в море в Анапе

Как уточнили в ведомстве, днем на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев Евпатории - тело 71-летней отдыхающей. В Саки во время купания погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района - 62-летний отдыхающий.

- Личности всех погибших установлены, - отметили в СКР. - Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Еще в одном случае спасатели пока не теряют надежду найти 34-летнего мужчину, который купался с маской в Балаклавской бухте Севастополя и не вернулся. Сообщение о пропаже поступило в следственный отдел по Балаклавскому району.

Большинство подобных ЧП происходят из-за того, что отдыхающие пренебрегают элементарными правилами безопасности и заходят в море, даже когда на пляже вывешено уведомление спасателей о запрете купания в шторм. Другие не рассчитывают свои силы и не учитывают опасность экстремального плавания.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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