В Севастополе из-за пандемии отменили военно-морской праздник в день ВМФ

День ВМФ в Севастополе 25 июля 2021 года отметят в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- В программу празднования Дня ВМФ в Севастополе внесены изменения, - рассказал Рулев. - Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты не планируются в связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий.

Из программы праздника также исключены концерт и фейерверк.

В день ВМФ в Севастопольской бухте сформируют парадный строй кораблей. В честь праздника командование флота и руководство города возложат цветы к мемориалу Героическим защитникам Севастополя на площади Нахимова. Затем командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов на катере совершит обход парадного строя кораблей и поздравит экипажи с днем ВМФ.

Доступ зрителей на трибуны при этом будет закрыт, уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ранее экипажи 10 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота совершили перелет с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля. В их числе - числе штурмовики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, разведывательный Ка-31Р.