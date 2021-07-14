В Севастополе поймали наркоторговцев с крупной партией на 40 млн руб

В Севастополе полиция задержала местную жительницу и двух человек из Крыма по подозрению в продаже крупной партии наркотиков в нескольких регионах России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Женщину задержали в Инкермане с 30 свертками кристаллического вещества. Она призналась, что забрала их из тайника, чтобы сделать закладки на территории Севастополя. Следователи выяснили, что она поставляла запрещенные вещества в разные регионы России, передвигаясь на личном автомобиле. Указания получала от анонимного администратора через интернет-мессенджер.

Следом по подозрению в оптовой и розничной торговле наркотиками были задержаны двое жителей Крыма, работавших с тем же координатором. Расследование помогло выявить крупные партии запрещенных веществ на территории семи субъектов РФ общим весом около 15 килограммов.

- На территории Севастополя, Крыма, Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края изъяты подготовленные для реализации партии кокаина, альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина и марихуаны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Этого могло хватить для изготовления 75 тысяч разовых доз, общая стоимость которых на черном рынке превышает 40 миллионов рублей.

На троих фигурантов завели уголовные дела по статьями 30 и 228.1 УК РФ. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.