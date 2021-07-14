В Симферополе ребенок получил черепно-мозговую травму на детской площадке

В Симферополе шестилетний ребенок получил серьезную травму (перелом свода и основания черепа) на детской площадке на улице Героев Сталинграда, 3А. Как считают родители мальчика, причиной ЧП стало ненадлежащее состояние игрового комплекса.

ЧП произошло утром в понедельник, когда мальчик под присмотром бабушки играл на детской площадке со своими сверстниками.

- Сын поднялся на горку и перешел к башенке, в которой с одной стороны отсутствовало какое-либо ограждение или бортик, - рассказал "РГ" отец ребенка Александр Д. - В результате мальчик упал плашмя с высоты около полутора метров спиной на укатанную землю, усыпанную отсевом.

Бабушка незамедлительно отнесла мальчика в находящуюся рядом поликлинику № 3, сотрудники которой вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в РДКБ с предварительным диагнозом "перелом свода и основания черепа". Сейчас врачи пристально наблюдают за здоровьем малыша. Однако у родителей возникла масса вопросов к городской администрации и соседнему магазину, на чьи средства предположительно была установлена детская площадка - по крайней мере рекламный щит у входа в городок говорит именно об этом.

Визуально детская площадка находится в плачевном состоянии: металл конструкции поврежден коррозией, отсутствуют оградительные детали, некоторые части оторваны или не закреплены. Да и другие требования безопасности, которые должны соблюдаться по стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования" полностью игнорируются. Вместо ударопоглащающего покрытия - земля и камни. Вместо информационной таблички о Правилах пользования оборудованием (с номерами телефонов службы спасения, скорой помощи и эксплуатанта для обращений в случае неисправности) - большой рекламный щит.

- Сотрудник полиции, который пришел к нам домой после происшествия, со слов бабушки составил протокол, в котором последним предложением значился отказ от каких либо претензий, - возмущается Александр.

Тем не менее отец пострадавшего ребенка написал заявление в дежурную часть отдела полиции № 1 "Железнодорожный", а сегодня отправил жалобу с просьбой провести проверку и в прокуратуру Железнодорожного района Симферополя. Родители считают, что налицо, выражаясь юридическим языком - "причинение вреда здоровью несовершеннолетнего вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Александр намерен добиться истины, а именно узнать, на чьем балансе находится злополучная детская площадка, построенная несколько лет назад, и кто ответственен за ее содержание. Из предоставленных в "РГ" фотографий четко видно, что эта детская площадка давно не видела заботы взрослых. И таких площадок в Симферополе достаточно много. Их необходимость и важность бесспорна, но может властям пора обратить внимание и на их безопасность?

- Я обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту травмирования моего сына, установить собственника этой детской площадки и лиц, ответственных за ее надлежащее содержание и применить к ним меры прокурорского реагирования, - подытожил Александр.

"РГ" просит считать эту публикацию обращением в правоохранительные органы и провести доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего и выявления виновных.