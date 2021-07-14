В Симферополе ребенок получил черепно-мозговую травму на детской площадке

Новости

Адвокат Маршани заключен под домашний арест по делу об обмане клиента 20:29
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 20:26
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 20:23
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 19:54
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 19:44
Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент 19:42
Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках 19:40
МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год 19:33
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 19:08
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля 19:07
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса 19:03
Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 19:25
Рубрика: Происшествия

В Симферополе ребенок получил черепно-мозговую травму на детской площадке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе шестилетний ребенок получил серьезную травму (перелом свода и основания черепа) на детской площадке на улице Героев Сталинграда, 3А. Как считают родители мальчика, причиной ЧП стало ненадлежащее состояние игрового комплекса.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

ЧП произошло утром в понедельник, когда мальчик под присмотром бабушки играл на детской площадке со своими сверстниками.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Через полгода Крым может остаться без детских площадок

- Сын поднялся на горку и перешел к башенке, в которой с одной стороны отсутствовало какое-либо ограждение или бортик, - рассказал "РГ" отец ребенка Александр Д. - В результате мальчик упал плашмя с высоты около полутора метров спиной на укатанную землю, усыпанную отсевом.

Бабушка незамедлительно отнесла мальчика в находящуюся рядом поликлинику № 3, сотрудники которой вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали в РДКБ с предварительным диагнозом "перелом свода и основания черепа". Сейчас врачи пристально наблюдают за здоровьем малыша. Однако у родителей возникла масса вопросов к городской администрации и соседнему магазину, на чьи средства предположительно была установлена детская площадка - по крайней мере рекламный щит у входа в городок говорит именно об этом.

Визуально детская площадка находится в плачевном состоянии: металл конструкции поврежден коррозией, отсутствуют оградительные детали, некоторые части оторваны или не закреплены. Да и другие требования безопасности, которые должны соблюдаться по стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования" полностью игнорируются. Вместо ударопоглащающего покрытия - земля и камни. Вместо информационной таблички о Правилах пользования оборудованием (с номерами телефонов службы спасения, скорой помощи и эксплуатанта для обращений в случае неисправности) - большой рекламный щит.

- Сотрудник полиции, который пришел к нам домой после происшествия, со слов бабушки составил протокол, в котором последним предложением значился отказ от каких либо претензий, - возмущается Александр.

Тем не менее отец пострадавшего ребенка написал заявление в дежурную часть отдела полиции № 1 "Железнодорожный", а сегодня отправил жалобу с просьбой провести проверку и в прокуратуру Железнодорожного района Симферополя. Родители считают, что налицо, выражаясь юридическим языком - "причинение вреда здоровью несовершеннолетнего вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В Крыму сотрудника МКУ заподозрили в халатности после гибели ребенка

Александр намерен добиться истины, а именно узнать, на чьем балансе находится злополучная детская площадка, построенная несколько лет назад, и кто ответственен за ее содержание. Из предоставленных в "РГ" фотографий четко видно, что эта детская площадка давно не видела заботы взрослых. И таких площадок в Симферополе достаточно много. Их необходимость и важность бесспорна, но может властям пора обратить внимание и на их безопасность?

- Я обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту травмирования моего сына, установить собственника этой детской площадки и лиц, ответственных за ее надлежащее содержание и применить к ним меры прокурорского реагирования, - подытожил Александр.

"РГ" просит считать эту публикацию обращением в правоохранительные органы и провести доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего и выявления виновных.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества