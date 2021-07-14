В Сочи двое подростков пропали после восхождения на гору

В Сочи спасатели ведут поиск двух 16-летних подростков, которые накануне днем заблудились в лесу в районе горы Сахарная. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Поиски начались после того, как в экстренную службу обратилась мать одного из подростков. Она рассказала, что ее сын вместе с другом, приехавшим из Нижегородской области, пошли в однодневный поход на гору Сахарная. По ее словам, днем 13 июля в 16.32 ребята вышли на связь и по телефону сообщили, что у них все в порядке, они поднялись на вершину на высоту 1550 метров над уровнем моря и планируют спускаться вниз. После этого подростки на связь не выходили, а их телефоны недоступны.

Известно, что, уходя в лес, ребята планировали вернуться домой к вечеру, поэтому палатки, спальники и фонари с собой не взяли. С собой у них был только небольшой запас еды на один день.

На поиски школьников ночью 13 июля в 22.55 с базы ЮРПСО МЧС России в район поиска выехала группа спасателей в состав восьми человек. Чуть позже, ночью 14 июля к ним присоединились пять сотрудников службы "Кубань-СПАС". Утром на машине высокой проходимости в район поисков выехала также дополнительная группа спасателей из восьми человек.

У подножья горы Сахарная были обнаружены две пары свежих следов, направленных вниз по склону. Тем не менее, найти заблудившихся подростков пока не удалось. В общей сложности, от Южного РПСО МЧС России в поисках задействовано 19 человек и три спецмашины.