Волгоградская область удвоила экспорт аграрной продукции

На начало июля Волгоградская область экспортировала 375 тысяч тонн сельхозтоваров. В денежном эквиваленте это 124,2 миллиона долларов США, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации пресс-службы региональной администрации, продукция АПК продается в более чем 50 стран. Основными импортерами являются Турция, Латвия, Египет и Казахстан.

В частности, компания "Каргилл Новоаннинский" поставляет в Латвию и Азербайджан подсолнечное масло. Эфирные масла востребованы в США, Франции и Японии. "Мегамикс" экспортирует корма для животных в Узбекистан и на Украину. При этом потенциал не исчерпан. Построенный в Алексеевском районе компанией "НьюБио" завод по глубокой переработке зерна кукурузы производит крахмал и мальтодекстрины. Планируется, что не менее 50 процентов продукции будут отправлять за рубеж.

Росту производства способствует реализация проектов мелиорации. В 2019-2020 годах в Волгоградской области обеспечили орошением 4,5 тысячи га полей. В этом году в рамках мероприятий направления "Международная кооперация и экспорт" предстоит ввести в эксплуатацию еще около полутора тысяч гектаров мелиорируемых земель.

По итогам 2020 года предприятия региона во всех отраслях экономики поставили за границу продукции на общую сумму более 1,884 миллиарда долларов США, что на 20 процентов выше показателя 2019 года. Новые возможности для решения поставленных губернатором Андреем Бочаровым задач регион получил, реализуя мероприятия нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной̆ предпринимательской инициативы".