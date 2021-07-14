Аграрии Урала попросили объявить режим ЧС из-за засухи

Ослабление жары на Урале не повлияло на ситуацию с урожаем кормовых культур. Из-за продолжительной, двухмесячной засухи заготовка кормов в хозяйствах оказалась под угрозой срыва. Солнце посевы, к счастью, не спалило, но из-за недостатка влаги густого разнотравья нет. Хозяйства, где животноводство - ведущее направление, не смогут заложить необходимого для содержания стада объема кормов. Придется закупать на стороне, а это спровоцирует увеличение себестоимости молока. По пессимистическим прогнозам, в среднем на пять рублей за литр.

- Ситуация катастрофическая. Даже купить негде - положение везде плачевное. По сравнению с прошлым годом прогнозируемый сбор кормов будет в два, а то и в два с половиной раза меньше прошлогоднего. Значит, на половину имеющегося поголовья заготовленных на наших полях кормов может не хватить, - признался "РГ" Александр Попков, руководитель народного предприятия "Искра" Богдановичского района.

Ввести в регионе режим ЧС предложили недавно министерству АПК области хозяйства, входящие в партнерство "Союз животноводов Урала", с той же просьбой выступили члены регионального союза фермеров и крестьянских хозяйств.

- Сезон очень непростой. Мы не просим дополнительной бюджетной помощи. Но признание сложной ситуации позволит сохранить меры поддержки, субсидии хозяйствам, которые уже действуют сейчас, - пояснил фермер, член правления Свердловского областного союза малого и среднего предпринимательства Алексей Бондарев.

Ситуация с заготовкой кормов требует быстрых решений, чтобы животноводы не оказались на краю банкротства

Заявлять о масштабной катастрофе в полях в министерстве АПК Свердловской области пока не готовы: в регионе картина неоднородная. Сельхозпроизводителям рекомендовано решать вопрос точечно, с районными влас­тями, ведь они наделены полномочиями о введении ЧС.

Именно так сейчас поступают в соседних уральских регионах. В Пермском крае режим ЧС введен в 8 районах, в южной Оренбургской области - в 18.

На Среднем Урале процесс оценки размеров нанесенного жарой урона еще в самом начале. В Богдановичском районе на полях хозяйства "Искра" сейчас работает специальная комиссия, которая определяет состояние посевов. В частности, линейкой измеряют глубину трещин в земле. В отдельных местах разрыв - до 30 сантиметров. Картина, доказывающая - потери неизбежны.

- Даже если погода в последующие месяцы станет нормальной, можно минусовать как минимум 20, а то и 30 процентов от первичных расчетных цифр на урожай. Из-за нехватки влаги у корней растение дало меньше стеблей. Зерновые не вытянулись до нормальной длины, при этом стали формировать колос. Если и дальше не будет поступать достаточно питательных веществ с влагой, колос будет мелким и частично пустым, - пояснял "РГ" "алгоритм неурожая" кандидат сельс­кохозяйственных наук проректор Уральского государственного сельскохозяйственного университета Михаил Карпухин.

Несмотря на тревожный старт, по зерновым и овощам сельхозпроизводители пока делают осторожный прогноз - лето еще посередке. А ситуация с заготовкой кормов требует быстрых решений, чтобы животноводы не оказались на краю банкротства.

- Большинство хозяйств, работающих в области молочного животноводства, получают субсидии из федеральной и областной казны на развитие: увеличение поголовья, объемов производства молока, кормовой базы. Условия выделения финансовой поддержки очень строгие, они закрепляются в соглашениях, прописаны по пунктам, ведь речь идет о бюджетных средствах.Если условия соглашения не выполняются, хозяйство обязано вернуть субсидии. Представляете ситуацию, когда не­урожай, да еще и миллионы потребуют вернуть. А условия соглашения при таких погодных условиях выполнить невозможно. Единственное спасение - объявление режима ЧС. Ведь форс-мажорные обстоятельства налицо,- поясняет позицию Александр Попков.

Мораторий на возврат субсидий - сейчас главная и единственная надежда свердловских аграриев, занятых в сфере животноводства. О дополнительной финансовой поддержке они даже не просят. Как и не рассчитывают на выплаты от страховых компаний. Страхование урожая так и не стало популярным финансовым механизмом среди уральских крестьян.

Между тем

В Курганской области с 13 июля из-за засухи введен режим ЧС на территории первого в регионе Куртамышского района. Распоряжение подписал глава муниципалитета. В июне-июле в районе не было дождей, поч­ва сухая на глубине до 20 сантиметров.