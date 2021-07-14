Депутат тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД

Депутат Тобольской городской думы подозревается в применение насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области, инцидент случился накануне около семи вечера на дороге Тобольск - деревня Байгара. Наряд ГИБДД остановил Mercedes, водитель которого нарушил сразу несколько пунктов ПДД: он пересек сплошную, выезжал на встречную полосу, невзирая на знак "Обгон запрещен" и в довершении всего попытался скрыться от преследования.

"Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля. Вместо этого внезапно начал движение. Сотрудник правоохранительного ведомства попытался остановить его, но получил травмы, а нарушитель скрылся", - передает СК.

Стражу порядка оказали медпомощь - травмы к счастью, не угрожают его жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование продолжается.