Эксперт обосновал необходимость ввести вахтовиков в правовое поле

Он давно и широко используется в нашей стране, в США, Канаде, Австралии, некоторых других государствах. В России периодически вспыхивают дискуссии о целесообразности и эффективности вахты, между тем работодатели все чаще прибегают к ней. Так, в Ямало-Ненецком округе в 1991 году насчитывалось 25,5 тысячи вахтовиков, в 2020-м - уже 133,7 тысячи. За этот период многое изменилось в условиях организации труда, быта, перевозок рабочих. А еще - в географической специфике: если до 1992 года большинство прилетающих на работу в арктический регион составляли жители Украины, то в 2020-м их число сократилось до 770 человек. Частично их заменили белорусы, а в большинстве - россияне: жители Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, других регионов.
Вахтовые жилые комплексы, общежития, "вагон-городки" порой разительно отличаются друг от друга. Где-то созданы отличные бытовые условия, как правило, это заслуга крупных компаний ТЭКа, где-то людей размещают в тесных помещениях с минимумом удобств. Известно понятие "дикой" вахты, когда человек напрямую договаривается с иногородним работодателем о трудоустройстве без официального закрепления условий проживания в соответствии с социальными обязательствами предприятия. Отсутствие взаимных обязательств способствует маргинальному поведению части таких вахтовиков, "экологической распущенности", провоцирует конфликты с представителями аборигенных этносов, связанных с пренебрежением к их обычаям и традициям. В итоге - низкий уровень трудовой и производственной дисциплины, нарушения корпоративных регламентов, высокая текучесть кадров.
Еще с 70-х годов прошлого века, когда я возглавлял социологическую службу "Главтюменьгеологии", мы с коллегами регулярно опрашиваем вахтовиков и членов их семей, чтобы составить рекомендации по организации оптимального режима труда и отдыха, транспортного сообщения, социальной и климатической адаптации. Такие работы, к слову, проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Подавляющее большинство опрошенных позитивно относилось и относятся к вахтовому образу жизни. В последние 15 лет наиболее актуальной для респондентов проблемой является, на их взгляд, недостаточно высокая зарплата. В 2020 году на втором и третьем местах - плохие условия труда и неэффективная организация производства. "Недостаточная забота менеджмента о людях" по сравнению с 2015 годом перешла с четвертой позиции на седьмую, меньше стало претензий по организации перевозок, к условиям быта.
К рискам для здоровья, связанным со сменой природно-климатических зон, геомагнитных и часовых поясов, нарушением суточного ритма труда и его повышенной интенсивности, отрыва от дома и семьи, добавилась пандемия. Она усилила ощущение дискомфорта, тревожности. Особенно у тех, кто находится в скученных условиях, где нет помещений, позволяющих самоизолироваться в случае необходимости. За редким исключением в вахтовых поселках отсутствуют возможности оказания квалифицированной медицинской помощи.
Ясно, что без вахты Арктику не освоить. Она позволяет привлечь для реализации нефтегазовых проектов работников требуемой квалификации, которые в высоких широтах, на том же Ямале, в большом дефиците, использовать кадровые ресурсы районов, где в основном истощены запасы углеводородного сырья, без переселения семей на территорию с суровым климатом. При этом очевидна неоднозначность понимания вахтового метода лишь как технологии кадрового обеспечения индустриальных проектов, необходимо его глубоко исследовать как некий социальный феномен - комплекс взаимосвязанных процессов и явлений в триаде различных социумов (дом-дорога-работа), порождающих особый мультилокальный образ жизни людей.
Ну и главное. Вахтовый метод долгое время находился вообще за рамками правового поля и некоторую легитимность приобрел лишь в 1987 году. Тогда Госкомтруд, Минздрав СССР и ВЦСПС приняли совместное постановление "Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации работ". Этим документом руководствуются и по сей день. Естественно, он сильно устарел и мало гармонирует с современным законодательством в сфере трудовых отношений. Вахтовый метод имеет определение, и то частичное, только в статье 297 Трудового кодекса РФ. На мой взгляд, перезревший вопрос можно решить, разработав в соответствии с законом о техническом регулировании регламент, определяющий базовые требования к безопасности функционирования предприятий с непрерывным технологическим циклом, использующим вахтовый метод организации труда.