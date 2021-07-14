Какие экспонаты "Иннопрома" будут полезны в быту и в офисе

Для удобства
Робот-дезинфектор подъезжает бесшумно и вежливо просит: "Разрешите проехать". А еще он умеет говорить: "Выйдите, пожалуйста" и "Извините", если видит во время работы человека в помещении. Ждет полминуты и снова продолжает дезинфекцию.
О предназначении машины можно догадаться по вертикальным трубкам - ультрафиолетовым лампам. Они включаются только в безлюдной зоне, радиус действия - 5-7 метров.
- Мы хотели показать, что робот безопасен и может работать хоть в офисе, хоть в цехе, - рассказывает разработчик Станислав Киселев.
Кроме дезинфектора, на Иннопроме показали робота-регистратора, распечатывающего талоны или билеты. Но, несомненно, настоящей звездой выставки стал пермский робот-консьерж Алекс. Он копирует выражение лица человека: может двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Руками не жестикулирует, но в других версиях это уже реализовано, уверяют нас.
Силиконовую кожу для Алекса изготовили на Дальнем Востоке. Она даже лоснится местами, как настоящая, имеет поры и морщинки, но покрывает не все тело, только руки и лицо. В создании слепков участвовал скульптор Петр Чегодаев. Снимали их 11 раз. После "маску" оцифровали в 3D и "нарисовали" для нее микромимику - более 600 вариантов.
- А насколько он стрессоустойчив?
- Этот как раз один из плюсов робота, который может работать администратором в МФЦ, центре занятости или медрегистратором в поликлинике 10-12 часов без перерыва. Даже если ему в сотый раз за день зададут один и тот же вопрос, он не сорвется от усталости, а вежливо ответит. Кроме того, это отличный вариант для музея - робот с внешностью исторического персонажа. Сидит и рассказывает о себе, - комментирует Роман Комиссаров, представитель компании-разработчика.
Киборги Алексы уже протестированы в МФЦ Перми и Москвы. Посетители реагируют на них по-разному: кто-то пугается, а кто-то рассматривает с интересом. Через пару месяцев пообщаться с необычным консультантом смогут и екатеринбуржцы. Правда, будущий адрес его работы пока держат в секрете.
Для природы
Значительную часть Иннопрома занимали стенды экологической направленности. Так, уральские ученые привезли на выставку линейку биоразлагаемой упаковки.
- Не секрет, что значительную долю бытового мусора составляет пластик, который не разлагается в земле более 100 лет. Наш биопакет, к примеру, может выдержать вес до 30 килограммов. А после использования всего за три-четыре недели благодаря бактериям растворится без следа в земле, - пояснили представители ЮУрГУ.
А вот инноваторы из Санкт-Петербурга показали робота, который умеет сортировать до 2,5 тонны ПЭТ-отходов в сутки. Нейросеть анализирует большой поток входящих изображений с камеры и дает команду руке-манипулятору. Машина умеет распознавать около 40 различных фракций: все ПЭТ-бутылки, пластиковую тару из-под масла и молока, бытовой химии, а также алюминиевые банки и тетрапаки.
- Сейчас на мусоросортировочных заводах в России, как правило, стоят на конвейере рабочие и "выдергивают" полезные фракции из общего потока. С точки зрения влияния на здоровье среда очень агрессивная, лучше ее сделать безлюдной, - считают изобретатели.
Для здоровья
Очень много экспонатов было, что называется, на злобу дня. В частности, одно ульяновское предприятие представило дезинфицирующую кабину: человек заходит в нее и за 30 секунд его обрабатывают рассеянным ультрафиолетом и воздушно-озоновой смесью. При таком взаимодействии вирусы разрушаются на 95 процентов, бактерии и микробы - на 75-90, утверждают разработчики. Кабину легко установить в торговом центре, аэропорте, на вокзале, в школе или больнице.
За год все мы сроднились с медицинскими масками на лице, теперь они стали не только дизайнерскими, но и инновационными: участникам выставки предлагали протестировать респираторы без завязок и резинок. Они держатся на лице до шести часов за счет гипоаллергенного медицинского клея. Пахнут ментолом. В продажу поступят после завершения испытаний.
Еще одно ноу-хау вообще-то предназначено для промышленности - защитные очки и щитки с незапотевающей поверхностью. Но в пандемию они могут очень пригодиться: люди с плохим зрением постоянно жалуются, что им неудобно носить обычные средства индивидуальной защиты - выдыхаемый воздух тут же оседает на стеклах и снижает видимость.
Для стола
Даже меню Иннопрома было необычным. В частности, в него включили котлеты из растительного мяса. Привезла их на выставку компания из Белгородской области. В составе продукта три вида белка (гороховый, рисовый и соевый), а также три вида масла (рапсовое, кокосовое и подсолнечное). Все это обогащено витаминами группы В и приправлено специями.
По вкусу растительное мясо очень похоже на настоящее.
- Наша целевая аудитория - это флекситарианцы, то есть люди, которые то мясо едят, то не едят. Такие вегетарианцы с плавающим графиком, - шутит представитель компании Алена Гурьева.
Новым "мясом" уже заинтересовались и рестораны, и ретейл.