Какие экспонаты "Иннопрома" будут полезны в быту и в офисе

Какие экспонаты Иннопрома могут пригодиться в повседневной жизни

Главная промышленная выставка страны, конечно, нацелена больше на бизнес, но и обычному человеку на Иннопроме было что посмот­реть. Корреспонденты "РГ" подобрали экспонаты, способные принести пользу в быту или в офисе.

Для удобства

Робот-дезинфектор подъезжает бесшумно и вежливо просит: "Разрешите проехать". А еще он умеет говорить: "Выйдите, пожалуйста" и "Извините", если видит во время работы человека в помещении. Ждет полминуты и снова продолжает дезинфекцию.

О предназначении машины можно догадаться по вертикальным трубкам - ультрафиолетовым лампам. Они включаются только в безлюдной зоне, радиус действия - 5-7 метров.

- Мы хотели показать, что робот безопасен и может работать хоть в офисе, хоть в цехе, - рассказывает разработчик Станислав Киселев.

Кроме дезинфектора, на Иннопроме показали робота-регистра­тора, распечатывающего талоны или билеты. Но, несомненно, настоящей звездой выставки стал пермский робот-консьерж Алекс. Он копирует выражение лица человека: может двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Руками не жестикулирует, но в других версиях это уже реализовано, уверяют нас.

Силиконовую кожу для Алекса изготовили на Дальнем Востоке. Она даже лоснится местами, как настоящая, имеет поры и морщинки, но покрывает не все тело, только руки и лицо. В создании слепков участвовал скульптор Петр Чегодаев. Снимали их 11 раз. После "мас­ку" оцифровали в 3D и "нарисовали" для нее микромимику - более 600 вариантов.

- А насколько он стрессоустойчив?

- Этот как раз один из плюсов робота, который может работать администратором в МФЦ, центре занятости или медрегистратором в поликлинике 10-12 часов без перерыва. Даже если ему в сотый раз за день зададут один и тот же вопрос, он не сорвется от усталости, а вежливо ответит. Кроме того, это отличный вариант для музея - робот с внешностью исторического персонажа. Сидит и рассказывает о себе, - комментирует Роман Комиссаров, представитель компании-разработчика.

Киборги Алексы уже протестированы в МФЦ Перми и Москвы. Посетители реагируют на них по-разному: кто-то пугается, а кто-то рассматривает с интересом. Через пару месяцев пообщаться с необычным консультантом смогут и екатеринбуржцы. Правда, будущий адрес его работы пока держат в сек­рете.

Для природы

Значительную часть Иннопрома занимали стенды экологичес­кой направленности. Так, уральские ученые привезли на выставку линейку биоразлагаемой упаковки.

- Не секрет, что значительную долю бытового мусора составляет пластик, который не разлагается в земле более 100 лет. Наш биопакет, к примеру, может выдержать вес до 30 килограммов. А после использования всего за три-четыре недели благодаря бактериям растворится без следа в земле, - пояснили представители ЮУрГУ.

А вот инноваторы из Санкт-Петербурга показали робота, который умеет сортировать до 2,5 тонны ПЭТ-отходов в сутки. Нейросеть анализирует большой поток входящих изображений с камеры и дает команду руке-манипуля­тору. Машина умеет распознавать около 40 различных фракций: все ПЭТ-бутылки, пластиковую тару из-под масла и молока, бытовой химии, а также алюминиевые банки и тетрапаки.

- Сейчас на мусоросортировочных заводах в России, как правило, стоят на конвейере рабочие и "выдергивают" полезные фракции из общего потока. С точки зрения влияния на здоровье среда очень агрессивная, лучше ее сделать безлюдной, - считают изобретатели.

Для здоровья

Очень много экспонатов было, что называется, на злобу дня. В частности, одно ульяновское предприятие представило дезинфицирующую кабину: человек заходит в нее и за 30 секунд его обрабатывают рассеянным ультрафиолетом и воздушно-озоновой смесью. При таком взаимодействии вирусы разрушаются на 95 процентов, бактерии и микробы - на 75-90, утверждают разработчики. Кабину легко установить в торговом центре, аэропорте, на вокзале, в школе или больнице.

За год все мы сроднились с медицинскими масками на лице, теперь они стали не только дизайнерскими, но и инновационными: участникам выставки предлагали протестировать респираторы без завязок и резинок. Они держатся на лице до шести часов за счет гипоаллергенного медицинского клея. Пахнут ментолом. В продажу поступят пос­ле завершения испытаний.

Еще одно ноу-хау вообще-то предназначено для промышленнос­ти - защитные очки и щитки с незапотевающей поверхностью. Но в пандемию они могут очень пригодиться: люди с плохим зрением постоянно жалуются, что им неудобно носить обычные средства индивидуальной защиты - выдыхаемый воздух тут же оседает на стек­лах и снижает видимость.

Для стола

Даже меню Иннопрома было необычным. В частности, в него включили котлеты из растительного мяса. Привезла их на выставку компания из Белгородской области. В составе продукта три вида белка (гороховый, рисовый и соевый), а также три вида масла (рапсовое, кокосовое и подсолнечное). Все это обогащено витаминами группы В и приправлено специями.

По вкусу растительное мясо очень похоже на настоящее.

- Наша целевая аудитория - это флекситарианцы, то есть люди, которые то мясо едят, то не едят. Такие вегетарианцы с плавающим графиком, - шутит представитель компании Алена Гурьева.

Новым "мясом" уже заинтересовались и рестораны, и ретейл.