Кроят кластер для модниц: На Среднем Урале воссоздадут швейный легпром

В Свердловской области подвели первые итоги создания в регионе креативной экономики. Как сообщила глава министерства инвестиций и развития региона Виктория Казакова, на 2021 год сформирован шорт-лист из пяти площадок для развития различных творческих кластеров. Но один из них - швейный - развивается столь стремительно, что, кажется, опережает все планы.

Напомним: Свердловская область стала одним из десяти пилотных регионов, где на базе промтерриторий и неиспользуемых объектов недвижимости создаются творческие пространства. Речь идет о развитии интеллектуальной деятельности, которая может стать бизнесом. Прежде всего под ней понимают кино, музыку, графику, выставочную деятельность, но не менее ярким направлением является и индустрия моды.

- В Свердловской области множество талантливых дизайнеров одежды, создателей целых направлений. Причем они имеют не только бренды, но и производства. Локализация позволит вывести их на новый уровень и решить общие проб­лемы, например нехватку профессиональных швей. На этой базе могут быть созданы и коллаборации швейников и представителей других творческих профессий, - считает председатель Комитета по развитию креативной индустрии "Опоры России" Александра Шереметьева.

Уральские швейники уже выдают уникальные вещи. Это не только одежда, но и аксессуары, например сумки, рюкзаки, чехлы для гаджетов. В кластер планируется объединить местные компании, работающие в индустрии моды, представителей всех звеньев производственной цепочки, в том числе дизайнеров, конструкторов, маркетологов, а также сотрудников типографии и фотостудии. По словам директора компании Quokka, соорганизатора объединения URAL CREATORS Артема Миронова, в состав кластера готовы войти 15 резидентов, в том числе и его предприятие.

- У меня свое швейное производство, которому нужна поддержка коллег. Ведь, чтобы качественно работать на рынке, необходимо иметь несколько десятков надежных подрядчиков. Рынок легпрома очень вырос, а специалистов нет, - говорит Миронов.

Значительное число участников диктует внушительный размер будущей площадки: она изначально не может быть маленькой. Первым предложением мининвестиций стало конструктивистское здание на Уралмаше - на площади Первой Пятилетки, но сейчас планы скорректировали. Там размес­тят музыкальный кластер. Но швейники не в обиде.

- Все здания, которые нам предлагали, - памятники, что диктует жесткие требования, в том числе со стороны Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Кроме того, аренда в этих зданиях достаточно велика - даже если считать по 500 рублей за квадратный метр, потребуется отдавать в месяц миллион рублей, а эти деньги надо еще заработать, - отметил Миронов.

Переговоры по поводу подходящей площадки с мининвес­тиций и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства продолжаются. Тем не менее уральские швейники активно ищут и другие варианты размещения для своего кластера. Так, планируют "зайти с комплексной историей" в HI-акселератор старт­апов и действующих бизнесов Урала. Говорят, его руководители достаточно давно продвигают мероприятия, соединяющие стартаперов и инвесторов. "Планируем сначала довести все задуманное до конца, а потом попросить поддержки", - поделился планами директор компании Quokka.

Между тем, по словам экспертов, сама идея создания творческих кластеров как раз не предусматривает их жесткую специализацию. Поэтому те же швейники вполне могут делить площадку с представителями других направлений - лишь бы им всем хватало места.

Прямая речь

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- Мы создаем не отдельный кластер, а сразу сеть. Сформирован шорт-лист из пяти площадок на 2021 год. Видится потенциал в количестве еще не менее шести площадок. Создали коллаборацию с флагманами развития индустрий, в том числе с биеннале современного искусства. Договорились с партнерами о привлечении внебюджетного финансирования. Осенью в Законодательное собрание Свердловской облас­ти будет внесен законопроект о креативных индустриях, который позволит создать единую систему координат для субъектов креативной деятельности.