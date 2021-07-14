Кроят кластер для модниц: На Среднем Урале воссоздадут швейный легпром

Новости

Адвокат Маршани заключен под домашний арест по делу об обмане клиента 20:29
На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 20:26
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 20:23
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 19:54
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 19:44
Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент 19:42
Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках 19:40
МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год 19:33
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 19:08
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля 19:07
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса 19:03
Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 19:33

Кроят кластер для модниц: На Среднем Урале воссоздадут швейный легпром

На Среднем Урале на новых началах воссоздают "легпром"
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 158(8509)
В Свердловской области подвели первые итоги создания в регионе креативной экономики. Как сообщила глава министерства инвестиций и развития региона Виктория Казакова, на 2021 год сформирован шорт-лист из пяти площадок для развития различных творческих кластеров. Но один из них - швейный - развивается столь стремительно, что, кажется, опережает все планы.

Напомним: Свердловская область стала одним из десяти пилотных регионов, где на базе промтерриторий и неиспользуемых объектов недвижимости создаются творческие пространства. Речь идет о развитии интеллектуальной деятельности, которая может стать бизнесом. Прежде всего под ней понимают кино, музыку, графику, выставочную деятельность, но не менее ярким направлением является и индустрия моды.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Проведение маркировки изделий легпрома стало сложным для отрасли

- В Свердловской области множество талантливых дизайнеров одежды, создателей целых направлений. Причем они имеют не только бренды, но и производства. Локализация позволит вывести их на новый уровень и решить общие проб­лемы, например нехватку профессиональных швей. На этой базе могут быть созданы и коллаборации швейников и представителей других творческих профессий, - считает председатель Комитета по развитию креативной индустрии "Опоры России" Александра Шереметьева.

Уральские швейники уже выдают уникальные вещи. Это не только одежда, но и аксессуары, например сумки, рюкзаки, чехлы для гаджетов. В кластер планируется объединить местные компании, работающие в индустрии моды, представителей всех звеньев производственной цепочки, в том числе дизайнеров, конструкторов, маркетологов, а также сотрудников типографии и фотостудии. По словам директора компании Quokka, соорганизатора объединения URAL CREATORS Артема Миронова, в состав кластера готовы войти 15 резидентов, в том числе и его предприятие.

- У меня свое швейное производство, которому нужна поддержка коллег. Ведь, чтобы качественно работать на рынке, необходимо иметь несколько десятков надежных подрядчиков. Рынок легпрома очень вырос, а специалистов нет, - говорит Миронов.

Значительное число участников диктует внушительный размер будущей площадки: она изначально не может быть маленькой. Первым предложением мининвестиций стало конструктивистское здание на Уралмаше - на площади Первой Пятилетки, но сейчас планы скорректировали. Там размес­тят музыкальный кластер. Но швейники не в обиде.

Фото: Александр Корольков/РГ
Денис Мантуров: Наш легпром занимает почти 30% рынка

- Все здания, которые нам предлагали, - памятники, что диктует жесткие требования, в том числе со стороны Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Кроме того, аренда в этих зданиях достаточно велика - даже если считать по 500 рублей за квадратный метр, потребуется отдавать в месяц миллион рублей, а эти деньги надо еще заработать, - отметил Миронов.

Переговоры по поводу подходящей площадки с мининвес­тиций и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства продолжаются. Тем не менее уральские швейники активно ищут и другие варианты размещения для своего кластера. Так, планируют "зайти с комплексной историей" в HI-акселератор старт­апов и действующих бизнесов Урала. Говорят, его руководители достаточно давно продвигают мероприятия, соединяющие стартаперов и инвесторов. "Планируем сначала довести все задуманное до конца, а потом попросить поддержки", - поделился планами директор компании Quokka.

Между тем, по словам экспертов, сама идея создания творческих кластеров как раз не предусматривает их жесткую специализацию. Поэтому те же швейники вполне могут делить площадку с представителями других направлений - лишь бы им всем хватало места.

Прямая речь

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- Мы создаем не отдельный кластер, а сразу сеть. Сформирован шорт-лист из пяти площадок на 2021 год. Видится потенциал в количестве еще не менее шести площадок. Создали коллаборацию с флагманами развития индустрий, в том числе с биеннале современного искусства. Договорились с партнерами о привлечении внебюджетного финансирования. Осенью в Законодательное собрание Свердловской облас­ти будет внесен законопроект о креативных индустриях, который позволит создать единую систему координат для субъектов креативной деятельности.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов