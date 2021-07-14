На Урале французские дипломаты устроили обед для врачей из "красной зоны"

В свой национальный праздник французские дипломаты решили устроить праздничный обед для екатеринбургских врачей, работающих в "красной зоне".

Обычно в День взятия Бастилии в консульстве устраивали торжественный прием, но в связи с пандемией от массовых мероприятий решили отказаться, а праздник отметить благотворительной акцией.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье лично привез угощение в городскую больницу № 3.

- Я сам был вакцинирован именно в этой больнице. Чувствую себя прекрасно. Хочу поблагодарить врачей за их труд и поделиться той атмосферой, которая обычно царит во Франции в этот день, - сказал он.

По словам представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова, примерно двадцать процентов состава дипмиссий в Екатеринбурге уже вакцинировано.

- Это решение - личное дело каждого сотрудника, - отметил господин Коффинье.

На столе у екатеринбургских медиков сегодня салат "Нисуаз", судак с овощами и рисом, и десерт "Павлова", названный в честь великой русской балерины.

Марина Мазурова, заместитель главного врача больницы, поздравила консула с национальным праздником от имени своих коллег и поблагодарила за внимание к работе тех, кто трудится сейчас на переднем плане обороны от коронавируса.

Три дня дипломаты планируют угощать уральских медиков, к французской кухне приобщат 210 сотрудников трех филиалов больницы. И каждый день меню будет разным. Врачи попробуют рагу с гратеном, рататуй с куриным фрикасе, круасаны

Кстати

В первую волну пандемии генеральный консул Франции был одним из первых, кто отправил угощение врачам, работающим в красной зоне. Потом к акции присоединились дипломаты из Великобритании, Узбекистана, Таджикистана и Армении - получился настоящий благотворительный марафон.