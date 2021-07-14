На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19

В городе Магнитогорске возбуждено уголовное дело о сбыте фальшивой справки об отсутствии коронавируса. Ее для получения разрешения на жительство в РФ представил иностранный гражданин, сообщили в среду в ГУ МВД Челябинской области.

- Установлено, что иностранные граждане, собирая необходимый пакет документов, в том числе справки о прохождении исследования на COVID-19, обратились за помощью к местному жителю, который за три тысяч рублей предложил купить фиктивную справку о прохождении ПЦР-теста, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Личность подозреваемого установлена - им оказался 42-летний житель Магнитогорска, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования с подозреваемого взята подписка о невыезде.

В полиции напоминают, что за подделку и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации, результатов ПЦР-теста и справок о медицинском отводе от прививок предусмотрена уголовная ответственность.