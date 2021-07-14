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14.07.2021 14:32
Рубрика: Происшествия

На Урале временно выпустили задержанного, чтобы спасти его собаку

Текст: Ольга Медведева
В Свердловской области полицейские на время выпустили задержанного из изолятора, чтобы спасти его собаку.

Белого паса в ошейнике заметили у дороги неподалеку от поселка Шишкино. Иногда он садился на обочину и смотрел на машины, явно в ожидании хозяина. Жители Березовского, которые проезжали мимо, не смогли остаться равнодушными и разместили объявление в соцсетях.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Собака не уходила далеко, но и не давалась в руки. Несколько дней активисты-зоозащитники и просто добрые люди подкармливали ее. Нашлись и те, кто готов был взять животное на передержку, но не смогли поймать. "Срочно, чья собака?", "Хозяева, где вы?" - писали березовчане в паблике "Сила Березовского в людях". Образовалась целая команда по спасению. Было несколько попыток увезти псину, которая норовила убежать в лес. Нашли даже специальную клетку для отлова собак, распределили время для дежурства возле нее. Наконец, кто-то вспомнил, что видел собаку рядом с машиной, которую эвакуировали. Так информация о брошенном животном дошла до местного отделения ГИБДД.

Оказалось, экипаж ДПС остановил водителя ВАЗ 2104 с явными признаками опьянения. Вместе с гражданином в машине находилась та самая собака. Сотрудники ГИБДД спросили хозяина, куда ее девать. В ответ он просто высадил питомца на дорогу.

Начальник отделения ГИБДД Иван Селезнев рассказал "РГ",что об этой истории узнал из соцсетей: доложил руководству, было принято решение вместе с задержанным съездить на место и собаку отдать родственникам.

Селезнев лично привез хозяина собаки на служебном автомобиле к месту, возле которого ее обычно видели. Белка, так, оказывается, зовут "уральскую Хатико", быстро пришла на зов владельца.

На патрульной машине ее отвезли домой и передали родне горе-хозяина. После этого задержанный вернулся в суд.

История про строгих, но справедливых полицейских и спасенную белую собаку тронула березовчан. "Начальнику ГИБДД отдельное уважение. Спасибо, что совершил человеческий поступок!", - написали они в соцсетях.

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