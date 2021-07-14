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14.07.2021 14:44
Рубрика: Экономика

Новые трамваи Челябинска украсит узор из метеоритов и верблюдов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области
Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области

В Челябинске рассказали, какую символику нанесут на новые трамваи, купленные в рамках нацпроекта "Экология". Для них разработан специальный паттерн из повторяющихся символов Южного Урала, его истории и современности, сообщили в среду в миндортрансе региона.

Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области
В Челябинск доставлена первая партия новых трамваев

В узор, который нанесут на борта 30 новых вагонов войдет изображение главного символа Челябинска - верблюда, колоса пшеницы, как отражение плодородия земель, циркуля и шестеренки, символизирующих инженерную школу и машиностроение региона. А также - символы атомпрома и упавшего в 2013 году метеорита, который, по мнению разработчиков эскиза, может быть также принят за символ металлургическую промышленности. Ну и, конечно, в паттерн войдет открытая книга, как символ науки образования.

Как уже сообщала "РГ", первые два трамвая уже доставлены в Челябинск для подготовки к началу эксплуатации. Они выйдут на линию ближе к осени. Всего до конца года в городе появится 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе, которые тоже украсят специальным набором символов.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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