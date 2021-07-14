Новые трамваи Челябинска украсит узор из метеоритов и верблюдов

В Челябинске рассказали, какую символику нанесут на новые трамваи, купленные в рамках нацпроекта "Экология". Для них разработан специальный паттерн из повторяющихся символов Южного Урала, его истории и современности, сообщили в среду в миндортрансе региона.

В узор, который нанесут на борта 30 новых вагонов войдет изображение главного символа Челябинска - верблюда, колоса пшеницы, как отражение плодородия земель, циркуля и шестеренки, символизирующих инженерную школу и машиностроение региона. А также - символы атомпрома и упавшего в 2013 году метеорита, который, по мнению разработчиков эскиза, может быть также принят за символ металлургическую промышленности. Ну и, конечно, в паттерн войдет открытая книга, как символ науки образования.

Как уже сообщала "РГ", первые два трамвая уже доставлены в Челябинск для подготовки к началу эксплуатации. Они выйдут на линию ближе к осени. Всего до конца года в городе появится 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе, которые тоже украсят специальным набором символов.