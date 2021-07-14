Обвинение запросило 11 лет колонии для экс-замглавы свердловского СК

В Ленинском районном суде Екатеринбурга слушается дело в отношении бывшего первого замглавы СК Свердловской области и бывшего заместителя прокурора региона.

"Гособвинитель запросил по 11 лет колонии строгого режима для фигурантов, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере", - передает РИА Новости.

Напомним, высокопоставленный руководитель Следственного комитета был задержан в конце ноября 2019 года во время передачи двух миллионов рублей (эта сумма предназначалась за отмену постановления о прекращении уголовного дела по ст. 159 УК РФ - мошенничество). В посредничестве обвинение было предъявлено члену адвокатской палаты Владимирской области. Также сообщалось о следственных действиях в отношении зампрокурора.

Прения сторон в районной инстанции продолжатся в пятницу.