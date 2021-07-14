Организаторы "Иннопрома" увидели потенциал региональной экспансии

Иннопром в очередной раз подтвердил статус эффективной b&b-площадки

У главной промышленной выставки России появятся новые форматы. К уже обкатанному онлайновому и выездному добавится роуд-шоу по крупнейшим городам страны. Об этом в интервью "РГ" рассказал директор деловой программы Иннопрома Антон Атрашкин.

Антон Геннадьевич, в 2020 году Иннопром вынужденно, но очень удачно протестировал онлайн-формат. Тем не менее решили вернуться к офлайну…

Антон Атрашкин: Да, онлайн-формат удобен, но мы как люди, которые уже 10 лет проводят эту выставку, понимаем, насколько важно бизнесу потрогать "железо" руками, пообщаться лично, провести переговоры, услышать какие-то прорывные мысли от лидеров отрасли или членов правительства. С другой стороны, именно онлайн помог нам сохранить Иннопром в федеральной деловой повестке. Некоторые сессии собирали по 30 тысяч слушателей. Всего за год их состоялось 60, зрителями стали 340 тысяч человек по всему миру.

Когда немного ослабили сан­эпидограничения и нам начали звонить компании, готовые прилететь в Екатеринбург, мы поняли: бизнес устал от Zoom. Конечно, была дилемма: как соблюсти требования Роспотребнадзора и не получить при этом пустые коридоры? Убедили их, что мероприятие будет абсолютно безопасным. Да, нас много критиковали за сдачу ПЦР каждый день, да, залы порой выглядели нелепо из-за рассадки с соблюдением социальной дистанции, но все это - насущная необходимость. За четыре дня выставку и форум посетило около 20 тысяч человек, примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом, но мы не гнались за количеством. При этом экспоненты отмечают, что качество аудитории стало намного выше.

Таким образом, Иннопром сегодня - это торгово-промыш­ленная платформа, куда входит выставка в Екатеринбурге, наши зарубежные проекты и заседания экспертного онлайн-клуба по средам "Промышленная среда". В ближайших планах - провести роуд-шоу по России. В этом году в выставке и форуме участвовало очень много субъектов РФ (18 подготовили экспозиции, а на оглашении рейтинга эффективности промполитики присутствовало около половины губернаторов страны), поэтому видим потенциал в региональной экспансии Иннопрома. Также давно думаем о запуске образовательной платформы, где участники форума смогут делиться своими знаниями и опытом в течение года.

Антон Атрашкин: В этом году в выставке и форуме участвовало очень много субъектов РФ, поэтому видим потенциал в региональной экспансии Иннопрома. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В этом году было много громких заявлений…

Антон Атрашкин: Да, в частности, спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил со стратегическим сообщением: если в ближайшие 2-3 года Россия не будет заниматься разработками в сфере водорода, мы отстанем от всего мира. Когда европейцы введут 20-процентный трансграничный налог на продукцию, при производстве которой остается высокий углеродный след, какая-то часть российского экспорта станет неконкурентоспособной. Производство водорода может перевернуть отечественную экономику. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это колоссальный вызов, который затронет все отрасли.

Какие стенды больше всего удивили?

Антон Атрашкин: Сегодня имиджевый стенд - скорее исключение, чем правило. Компании привозят натурные образцы техники, инновационную продукцию, демонстрируют технологию в действии. Если экспоненты расширяются год от года, значит, для них выставка эффективна.

Нас часто упрекают, что не делимся, сколько контрактов и на какую сумму заключено на Иннопроме. Дело в том, что компании не любят раскрывать такие цифры. Да и не обязательно, чтобы они подписывали соглашение прямо на выставке. Важно, что первый контакт состоялся именно здесь.

На первых выставках было много крупных корпораций. Сейчас, пожалуй, больше малого и среднего бизнеса.

Антон Атрашкин: И это хорошо. У среднего инновационного бизнеса нет таких выставочных бюджетов, как у корпораций. Иннопром для него - реальная возможность увидеть генералов российской и международной индустрии, показать им свою продукцию.

Когда на Иннопром вернутся молодежные профориентационные туры?

Антон Атрашкин: Мы и в этом году не закрывали выставку для индивидуальных посещений. Кроме того, провели экскурсии для победителей конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход" (студентов и старшеклассников). Они задавали очень профессиональные вопросы про электромобилити, фуднет, технологии будущего и то, как правильно выбрать профессию.

Иннопром сегодня — это торгово-промышленная платформа, куда входит выставка в Екатеринбурге, зарубежные проекты и экспертный онлайн-клуб «Промышленная среда»

Признаюсь вам: в профориентационной работе нам остро не хватает заинтересованных представителей бизнеса. На стендах должны быть люди, которые увлекательно расскажут про свою компанию, про новую технологию, как она создавалась, как работает. В конце концов, сделают подарки детям, чтобы у них это осталось в памяти. Я говорю об этом, потому что информационный ресурс "РГ" огромен. Мы не вправе заставлять экспонентов проводить на стендах специальные программы для молодежи - они сами должны понять, что она им важна как будущий кад­ровый ресурс и как покупатель. Тогда технотуры станут не просто экскурсией, а очень важным инструментом.

Иннопром с первого дня имел международной статус, но в 2021 году впервые выехал за границу. Почему именно в Узбекистан и Индонезию?

Антон Атрашкин: При выборе учитывается несколько критериев. Во-первых, это должен быть большой рынок. Во-вторых, в эту страну с удовольствием должны приезжать делегаты и байеры из соседних государств. В-третьих, государство должно находиться в процессе промышленно-техно­логической трансформации. Также важны политические отношения с Россией, чтобы нам помогали и на таможне, и на представлении участников, чтобы кабинет министров пришел на выставку и рекомендовал своим бизнесменам на нее прийти.

Узбекистан, там Иннопром побывал в апреле, - самое большое государство Центральной Азии, где президент затеял промышленную революцию. Страна стала одним из лидеров автопрома в Евразии, развиваются и другие отрасли, мы там очень вовремя. Индонезия, куда поедем

25-27 ноября, - центр притяжения для всего тихоокеанского региона, место размещения штаб-квартиры АСЕАН. Там затевается огромное количество проектов, в том числе перенос столицы из Джакарты на юг, значит, есть потребность в новой строительной технике, IT, энергетическом и транспортном машиностроении. Также ждите анонса по Иннопрому в Африке.

Кто станет страной-парт­нером выставки в 2022 году?

Антон Атрашкин: В этом году мы решили озвучить это не раньше зимы - мировая эпидобстановка слишком быстро меняется.

Надо отдать должное Италии: они очень тяжело перенесли первую волну пандемии, тем не менее не отказались от статуса партнера, который им присвоили еще в 2019 году.

Антон Атрашкин: Это заслуга Italian Trade Angency, которое провело огромную работу по рекрутменту участников делегации. У Италии был суперкрутой стенд: 3000 квадратных метров пространства, оформленного итальянскими дизайнерами, 61 компания.

Всего же национальных экспозиций на Иннопроме было 11. Для многих стран Россия - "в красной зоне" по СOVID-19, несмотря на это, восемь министров промышленности иностранных государств и сотни руководителей бизнеса приехали лично. Мы это очень ценим.

Считаем, что все задуманное получилось. Слышим много положительных отзывов и от российских участников, и от иностранных. Иннопром в очередной раз подтвердил статус эффективной b&b-площадки для общения МСБ с крупнейшими российскими и международными заказчиками. Конечно, знаковым событием стал визит на выставку Михаила Мишустина и пяти членов кабмина. Они смотрели экспонаты, общались с бизнесом. Этот аспект тоже важен: предприниматели понимают, что приехали не зря. И подают заявки на следующий Иннопром.

Его даты уже известны?

Антон Атрашкин: 4-7 июля 2022 го­да. Ждем всех.

P.S.

В Иннопроме-2021 участвовало более 1800 компаний из 38 стран, в том числе более 500 представили свои экспозиции общей площадью 37 тысяч квадратных метров. В рамках выставки прошло более 100 деловых мероприятий, а также 600 b&b-встреч под эгидой Российского экспортного центра.