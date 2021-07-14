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14.07.2021 10:06
Рубрика: Общество

Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети улетели на море

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Сегодня утром первая группа детей, эвакуированных из оздоровительного лагеря "Роднички" в Челябинской области из-за лесных пожаров, вылетела на отдых к Черному морю. Они проведут на юге три недели.

Фото: МЧС РФ
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- В 9.00 самолет с ребятами вылетел из Магнитогорска, - сообщили в пресс-службе правительства. - 93 школьника старшего возраста отдохнут во всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. А девять самых маленьких отправятся в международный детский центр "Артек" сегодня вечером.

Всего из лагеря в Нагайбакском районе из-за подступивших вплотную пожаров 8 июля экстренно вывезли 118 детей. Смена в лагере началась только 3 июля и должна была продлиться до 16-го.

10 июля президент РФ Владимир Путин поручил исправить эту ситуацию и организовать отдых эвакуированных детей на Черноморском побережье. В этот же день состоялись переговоры с каждой из семей и были составлены списки желающих вылететь на юг.

Необходимые документы для организацию поездки подготовили оперативно. "Даже медкомиссию удалось пройти в кратчайшие сроки. Сдали и получили результаты двух тестов на коронавирус", - рассказала Татьяна Бикмурзина, одна из мам.

Как пояснили в правительстве региона, сначала дети доехали до Магнитогорска на автобусах в сопровождении полиции. Для них был организован чартерный рейс при участии спонсоров. И аэропорт предоставил ему "зеленый коридор". Детей в поездке сопровождают педагоги Фершампенуазской школы.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары Отдых детей в летних лагерях

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