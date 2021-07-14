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14.07.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге пассажирка бросила кота у аэропорта

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово
Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге пассажирка аэропорта Кольцово оставила кота на привокзальной площади одного, потому что, якобы, не знала, что для него нужно покупать отдельный билет.

Фото: iStock
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Одинокое животное нашли сегодня сотрудники аэропорта , после они связались с зоозащитниками и передали кота в приют. Об этом рассказал "РГ" директор по стратегическим коммуникациям воздушной гавани Андрей Клименских. По его словам, незадолго до этого от него отказалась одна из пассажирок.

- Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными - пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности, - сказал Андрей Клименских.

По словам очевидцев, кота нашли на улице без переноски, он спокойно сидел на том же месте, где его оставили. Средство для транспортировки питомца горе-хозяйка почему-то забрала с собой.

Обстоятельства отказа от животного проверяет Уральская транспортная прокуратур. В ведомстве уточнили, что женщина летела из Екатеринбурга в Москву.

- Провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно с предварительного согласия авиакомпании, если такая возможность предусмотрена ее правилами. В других случаях - в багажном отделении самолета, - говорится в сообщении надзорного органа.

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