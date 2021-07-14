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14.07.2021 14:13
Рубрика: Власть

В Югре сделали прививки от COVID-19 уже 55 процентов жителей

Текст: Елена Панова
Как сообщила глава Югры Наталья Комарова, прививку от коронавируса поставили уже больше 400 000 югорчан. Темпы вакцинации в регионе остаются одними из самых высоких в стране. За сутки в Югре прививаются больше 3000 жителей. И это с учетом того, что округ далеко не самый населенный в России, здесь проживает 1,7 миллиона жителей, при этом города и поселки разбросаны на огромной территории.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как Югре удалось достичь такого большого охвата жителей? Дело в том, что с начала прививочной кампании в регионе она была организована таким образом, чтобы пункты вакцинации находились буквально в шаговой доступности. Такую задачу изначально поставила губернатор округа Наталья Комарова. Прививки ставят не только в торговых центрах и присутственных местах, здесь существуют и выездные формы работы. Врач и медсестра выезжают в удобное для предприятий время и ставят прививки работникам. Таким удобным способом воспользовался целый ряд предприятий топливно-энергетического комплекса. Бригада перевозит вакцину в переносной морозильной камере, поскольку она должна храниться при низкой температуре.

Фото: iStock
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Кроме того, проводятся выезды прямо на дом, чтобы можно было вакцинировать пожилых и инвалидов, которым сложно добираться до пунктов вакцинации самим. Действуют прививочные пункты и для коренных народов Севера - ханты и манси, которые ведут свой промысел в лесу и живут на стойбищах.

Недавно в Югре для повышения темпов вакцинации запустили специальный вагон-медпункт. В арсенале работающих в нем врачей тысяча доз вакцины. Медики - работники железнодорожной больницы станции Сургут. Вакцинироваться от ковида в специализированном процедурном вагоне могут все, кто еще не поставил прививку. Особенно актуально это для жителей из самых отдаленных поселений.

В результате всех принятых мер, как отметил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский, Югра сегодня близка к уровню коллективного иммунитета, необходимого для противодействия COVID-19. По словам главы ведомства, если вакцинация пойдет такими же темпами, регион будет защищен от новых серьезных вспышек коронавируса к середине сентября. По данным специалистов, в Югре для формирования иммунной прослойки должны быть привиты 755 тысяч человек.

Сегодня вакцинировались уже 54,3 процента от общего числа югорчан, которые по планам должны поставить прививку.

- Быстрая вакцинация - единственная возможность переломить ситуацию с пандемией, - отметил в интервью "Российской газете" замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.- Если вакцинацию вести медленно, будет создаваться лишь небольшая защищенная прослойка сделавших прививку. Сохранится буферная зона, где вирус будет циркулировать и эволюционировать.

Фото: iStock
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Поэтому первым и основным способом борьбы с коронавирусной инфекцией эксперт считает вакцинацию. Остановить распространение COVID-19 можно только путем достижения коллективного иммунитета, причем привиться необходимо всем сразу. Инкубатор для новых штаммов COVID-19 - непривитые граждане.

Как отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, сегодня запас вакцины в медучреждениях округа - более 50 000 доз, а темп вакцинации - 35 000 человек за неделю.

По словам главы ведомства, привитые граждане гораздо легче переносят болезнь, чем те, кто не получил вакцину. В реанимациях ковидных госпиталей из 112 человек с тяжелым течением коронавируса лишь один человек был привит. В ближайшие дни в Югру поступят еще 25 000 доз вакцины, и если темпы вакцинации не снизятся, то до 10 сентября в регионе будут привиты 750 000 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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