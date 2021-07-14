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14.07.2021 10:45
Рубрика: Общество

В курганском районе ввели режим ЧС из-за засухи

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
По распоряжению главы Куртамышского района на территории муниципалитета из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации.

В июне-июле в районе не было дождей, почва сухая на глубине до 20 сантиметрах. Все это привело к тому, что сельскохозяйственные культуры пострадали или погибли.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сколько еще районов ввели режим ЧС, в региональном департаменте АПК пока затруднились сказать, но почвенно-атмосферная засуха наблюдается практически по всей области.

- Обстановка серьезней некуда, - говорит руководитель сельхозпредприятия из Шадринского района Валерий Сусляков. - Такая ситуация была в 1975 году, тогда механизаторы ездили заготавливать солому в Ростовскую область. Скосили тогда всю крапиву на витаминную подкормку. Положение усугубляется тем, что практически все хозяйства взяли кредиты и, естественно, рассчитывали на урожай.

Между тем, сельхозпроизводители не спешат страховать свои посевы, несмотря на то, что в регионе на этот год предусмотрено 8 миллионов рублей на покрытие взносов. По большей части скептицизм аграриев связан с тем, что они не верят в объективную оценку ситуации и сомневаются, что им выплатят полностью страховку. По словам одного из хлеборобов, очень трудно доказать, что пострадали посевы. К примеру, территория того же Шадринского района, большая. Данные о погодных условиях берутся с метеостанции, которая находится в городе. Но там дождя может и не быть, хотя в 50 километрах от райцентра - ливень.

Кроме того, в регионе недостаточно специалистов, которые могут правильно оценить и зафиксировать убытки в случае форс-мажора. Чтобы поправить ситуацию, в фонде развития АПК, созданном при региональном профильном департаменте, готовы предоставлять услуги по формированию пакета документов для определения убытков. Как рассказал ранее "РГ" глава департамента Рустам Камалетдинов, в рамках этого фонда также планируется заключить договора с основными страховыми компаниями, где ведомство будет выступать агентами по страхованию.

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