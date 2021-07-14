Войска ЦВО получили в июне 180 единиц вооружения

Крупную партию современной техники и вооружения получил войска ЦВО в минувшем июне.

Как сообщил командующий, генерал-полковник Александр Лапин, в округ поступило сто восемьдесят единиц современных и модернизированных образцов. В том числе - противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", радиолокационные станции "Небо-У", полноприводные бронированные автомобили повышенной грузоподъемности "Торнадо" и спецтехника войск связи.

Таким образом, уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, завершено перевооружение бригад управления двух армий в Сибири и Поволжье, противотанкового подразделения артиллерийской бригады в Кузбассе, а также радиотехнического батальона объединения ВВС и ПВО в Новосибирской области.

Между тем

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета, которые обучаются по специальности "инженер по эксплуатации многоцелевых гусеничных машин", выполнили первое вождение танков Т-72 на полигоне в Оренбургской области.

Будущие командиры танковых взводов, в частности, выполнили преодоление минного поля и прохождение колейного моста.