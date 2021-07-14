Михаил Высоцкий - о том, каким будет концерт в День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске"

Накануне концерта его режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Михаил Высоцкий ответил на вопросы "СОЮЗа".

Михаил Иванович, у вечера есть какая-то главная идея?

Михаил Высоцкий: Конечно. В основе гала-концерта "Душа народа - песня" выступления двух духовных хоров - белорусского мужского хора "Всехсвятский" и мужского хора Сретенского монастыря из Москвы. Также выступят два уникальных светских коллектива: Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича и Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Программу мы назвали "Когда душа поет, весь мир прекрасен", она состоит из пролога, основной части и финала. В прологе хор Сретенского монастыря выступит вместе с потрясающей юной солисткой Анастасией Гладилиной, которая исполнит песнопение на греческом языке.

Где бы ни выступал Сретенский хор, которому уже более 600 лет, везде аншлаги.

Михаил Высоцкий: Да, этот хор обладает уникальной исполнительской манерой. Под стать ему и хор "Всехсвятский". В первой части, которую мы назвали "При свете веры и любви", они вместе исполнят русскую народную песню "Ой ты, степь широкая". Второй песней в этой части вечера, которую споет хор "Всехсвятский", будет "Белоруссия" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Хор Сретенского монастыря ответит удалой композицией "Вдоль по Питерской" и блестящей песней Игоря Матвиенко "Конь", от которой перехватывает горло. Кстати, это самая популярная у слушателей песня из репертуара хора.

Михаил Иванович, мы не можем не вспомнить , что совсем недавно Беларусь и Россия отмечали 80-летие начала Великой Отечественной войны...

Михаил Высоцкий: Этой скорбной дате хор Сретенского монастыря вместе с солисткой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ириной Ващенко посвятят "Жертву вечернюю" ("Да исправится молитва моя"). А победитель проекта "Голос", уроженец Беларуси Сергей Волчков выступит с хором с песней "Как молоды мы были".

Под занавес вечера зрителей ждет сюрприз: джем-сейшн "Будьте здоровы, живите богато..."

Вторая часть концерта - это о наших общих истоках, о нашей родословной.

Михаил Высоцкий: Именно так. На фоне пейзажей на экране прозвучат стихи "Хочу туда, где пахнет хлебом...". В этой части вечера - "Два ручья - одна река" - выступят Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича и Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. Хор имени Цитовича раскроет зрителям народные песни во всей их первозданной чистоте и красоте, а хор имени Пятницкого покажет свои проверенные временем хиты - "Калинку", "Ой, вставала я ранехонько", "Как под горкой"...

Ну вот, добрались до третьей части концерта...

Михаил Высоцкий: Она будет посвящена тридцатилетию "Славянского базара". В этом отделении выступят в основном эстрадные исполнители. А под занавес зрителей ждет сюрприз: хор имени Пятницкого и хор имени Цитовича выдадут джем-сейшн "Будьте здоровы, живите богато..."

Хор Сретенского монастыря обладает уникальной исполнительской манерой. Фото: Михаил Синицын

Кто будет вести концерт?

Михаил Высоцкий: Ирина Апексимова и Александр Олешко.

Что скажете о декорациях?

Михаил Высоцкий: Это будут экраны, экраны, экраны - большие и маленькие, на которых будет "звучать" содержание творческого вечера. Когда душа поет, весь мир прекрасен.

Дословно

Сергей Волчков, российско-белорусский певец, 33 года, победитель шоу "Голос" Первого канала:

- Я родился в небольшом белорусском городе Быхов. Он находится в Могилевской области. Это бывший военный городок - там в свое время располагался аэродром. Я хорошо помню, как к нам с выступлениями приезжали София Ротару, "Любэ", Иосиф Кобзон, Алла Пугачева... А потом воинскую часть расформировали.

В нашей семье все пели. Бабушка хорошо пела, а дедушка был гармонистом.

После окончания школы я поступил в Могилевский государственный музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. А в 2009 году стал студентом Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Я уже выступал, и не раз, на фестивале "Славянский базар в Витебске". На первый мой сольник приехали родители, брат, одноклассники, друзья... На улицах Витебска в дни фестиваля всегда многолюдно и очень круто. Сейчас много музыкальных конкурсов появляется. Но они вспыхивают и тут же затухают, а "Славянскому базару в Витебске" вот уже тридцать лет исполняется. Это прекрасный фестиваль международного уровня, как, скажем, "Евровидение". Кстати, с мужским хором Сретенского монастыря я уже выступал. Более того, до "Голоса" просился к ним в коллектив, но меня, к сожалению, не взяли.