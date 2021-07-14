Родители школьников и дошкольников получат выплаты в 10 тысяч рублей

С 15 июля родители школьников смогут обратиться за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Собрать мальчика в школу в 2020 году можно было за 18,5 тысячи рублей. Фото: Marina Rolko / istock

В этом году ее получат также семьи, воспитывающие дошкольников, которым до наступления 1 сентября исполнится 6 лет. Пособие перечислят и тем, чьи дети выпустились из школы в этом году, но на 2 июля этого года (когда был подписан указ президента о выплате) им еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста, если он продолжает обучение в школе.

В минтруде подчеркнули, что получить пособие смогут все граждане России, независимо от их уровня дохода, единственное условие для его назначения - подходящий возраст ребенка. Если таких детей в семье несколько, то выплата придет на каждого из них. Однако автоматического ее начисления в этот раз не будет, подчеркнули в ведомстве. В любом случае потребуется заявление. Во-первых, его можно будет принести лично в Пенсионный фонд. В этом случае потребуется паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета для перечисления денег. Документы может подать и доверенное лицо, у которого с собой должна быть доверенность, заверенная нотариусом.

Во-вторых, оформить пособие можно дистанционно на портале Госуслуг. Это вправе сделать один из родителей или законных представителей. При подаче электронного заявления никаких справок от родителей не потребуется, все необходимые для назначения сведения будут проверяться автоматически. В связи с этим в Пенсионном фонде рекомендовали внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что документ не пройдет проверку в информационной системе. Среди самых распространенных ошибок в ведомстве выделили неправильно введенные данные ребенка, некорректно указанные реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи), неверно введенный СНИЛС ребенка, а также ошибки в предоставлении данных о способе перечисления денег (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты).

На рассмотрение заявления Пенсионному фонду может потребоваться до 5 рабочих дней с даты его регистрации. Однако первые выплаты поступят на счет родителям все равно не раньше 16 августа, то есть за две недели до начала учебного года, сообщили в минтруде.

"Мы специально запланировали целый месяц, чтобы у граждан была возможность для подачи заявлений, кому-то, возможно, потребуется время для того, чтобы сформировать или уточнить свои банковские реквизиты", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При этом в минтруде пояснили, что обратиться за единовременной выплатой можно будет до 1 ноября. Все пособия будут выплачены до конца декабря 2021 года.

Всего этой мерой поддержки планируется охватить более 20 млн детей, а общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей.

По словам председателя Союза матерей России Татьяны Буцкой, эта мера поддержки своевременная и очень нужная, поскольку направлена на то, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. А это сегодня недешево. Она считает важным, что родители детей шестилетнего возраста также смогут получить выплату даже в том случае, если их ребенок пойдет в школу только на следующий год.

"Порой родители, подавая заявление на обучение ребенка, при наступлении 1 сентября принимают обратное решение. Однако поддержка таким семьям все равно очень важна, поскольку многие будущие первоклассники посещают подготовительные курсы. Поэтому их семьям тоже приходится тратить деньги на тетради, прописи, канцтовары уже сейчас", - говорит Буцкая.

По данным Росстата, в прошлом году, чтобы собрать сына к школе, родителям в среднем по стране приходилось потратить более 18,5 тысячи рублей. Комплект одежды и школьных принадлежностей для девочки в среднем обходится на 4,5 тысячи рублей дороже. Цифр за 2021 год пока нет.