Посол РФ в Беларуси - о сопряжении экономик

Россия и Беларусь одинаково заинтересованы в развитии сотрудничества. Уверенность в этом во время приезда в Гродно высказал Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

В программу рабочего визита были включены посещение предприятий перерабатывающей отрасли, краткая экскурсия по историческому центру города, встреча с руководством области.

ОАО "Молочный Мир" и "Гродненский мясокомбинат" - в числе лидеров белорусской переработки. Здесь внедрены передовые практики и технологии, что способствует успешному продвижению продукции на российский рынок. Например, туда отправляется около 75 процентов всего экспорта Гродненского мясокомбината. Причем речь идет не только о сопредельных регионах России. География поставок гораздо шире - это и Дальний Восток, и Сибирь...

Подводя итоги посещения предприятий переработки, Евгений Лукьянов подчеркнул:

- Сотрудничество может быть успешным, если оно взаимовыгодно. То, чем мы можем дополнить работу и усилия наших партнеров в Беларуси, будет компенсироваться теми новациями, что есть в белорусской промышленности. Здесь самое главное - синергетическое сопряжение наших экономик. Невозможно их взять и "склеить" каким-то указом - ничего не получится. Только взаимопроникновение, взаимопонимание и поиск оптимальных хозяйственных и экономических решений. А результат покажет, правильный ли путь мы выбрали.

Евгений Лукьянов отметил, что сегодня перед государственными органами обеих стран стоит задача обеспечить такой уровень межрегионального сотрудничества, при котором субъекты экономики могли бы работать друг с другом напрямую.

27 регионов России имеют договора о сотрудничестве с Гродненской областью Беларуси

Важность подобного взаимодействия отметил и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник:

- Россия - это стратегический партнер для Гродненской области и Беларуси в целом. Так, более 50 процентов экспорта Гродненской области приходится именно на Российскую Федерацию. У нас подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве с 27 российскими регионами, обширна география контактов. Нам очень приятно, что работу по организации взаимодействия курируют как наше посольство в России, так и посольство России в Беларуси. Рост экспортных операций позволил сформировать положительное внешнеторговое сальдо в размере 870 миллионов долларов.

Надо сделать так, чтобы субъекты экономики в Беларуси и России работали друг с другом напрямую

В 2019-м оно составило 234 миллиона долларов. В прошлом году в общем объеме экспорта Гродненской области на долю России приходилось 58,7 процента. На российские рынки поставки осуществляли 440 субъектов хозяйствования области.

Что касается экономического сотрудничества в текущем году, то за январь - апрель объем экспорта увеличился почти на 21 процент, или 93,7 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Помимо субъектов экономики Евгения Лукьянова интересовали памятные места, связанные с общей историей наших стран. Он побывал в православной Коложской церкви в Гродно, построенной в XII веке, и Свято-Успенском Жировичском монастыре, недавно отпраздновавшем 500-летие. Почтил память бойцов Русской императорской армии мусульманского вероисповедания, павших в боях с немцами в 1915 году и похороненных на Татарском мизаре (кладбище) в Слониме.