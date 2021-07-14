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14.07.2021 16:05
Рубрика: Экономика

Россия возобновляет полеты в Чехию и Францию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия возобновляет с 24 июля авиасообщение с двумя европейскими странами - Чехией и Францией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: AP
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Согласно сообщению, рейсы Москва - Париж и Москва - Ницца будут осуществляться по четыре раза в неделю, Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца - два раза в неделю.

В свою очередь, частота рейсов Москва - Прага составит четыре раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении числа рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией и Эфиопией. Изменения также вступят в силу с 24 июля.

Сейчас Россия возобновила авиасообщение с 48 странами.

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