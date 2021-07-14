Россиян предупредили о новой схеме обмана туристов

Мошенники стали обманывать российских туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования жилья. Об этом предупредил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

По его словам, злоумышленники регистрируют несуществующий отель на платформах бронирования и начинают принимать заявки на проживание. При подтверждении бронирования путешественникам присылают ссылку на поддельную страницу, похожую на сайт бронирования, где находится платежная форма. После того, как жертва вводит данные своей банковской карты, деньги уходят на счета мошенников.

"Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу - мошеннику", - цитирует Шуста РИА Новости.

Для того, чтобы обезопасить себя от кражи денег, эксперт рекомендовал не общаться на финансовые темы с представителями отелей и апартаментов в месенджерах, по телефону или электронной почте.