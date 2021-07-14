Новости

Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго 13.07.2021
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу 13.07.2021
Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 13.07.2021
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 13.07.2021
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 13.07.2021
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 13.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили 13.07.2021
Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19 13.07.2021
Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ 13.07.2021
Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов 13.07.2021
РФС выступил с заявлением о реформах в футболе 13.07.2021
Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ 13.07.2021
Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля 13.07.2021
Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси 13.07.2021
В Петербурге завели дело из-за получения подростком ожогов в больнице 13.07.2021
Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор 13.07.2021
В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса 13.07.2021
Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию 13.07.2021
ЦИК заверил списки "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму 13.07.2021
Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату 13.07.2021
Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 00:15
Рубрика: Власть

Российские инспекторы посетят военный объект в Словении

Российские инспекторы посетят 15 июля военный объект в Словении для проверки развернутых там сил и средств. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Фото: www.mil.ru
Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США

По его словам, визит пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Цель - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники, пишет РИА Новости.

Рыжков уточнил, что инспекторы побывают на объекте в месте его обычного расположения мирного времени. Командование предоставит информацию о личном составе объекта, вооружении и технике.

Напомним, что Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах между странами ОБСЕ. Страна-участница имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва-учаcтника.

Власть Власть Работа власти Власть Безопасность Власть Безопасность Армия В мире Европа Словения Международные организации ОБСЕ

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны