Российский Су-27 над Черным морем сопроводил самолет-разведчик США

Новости

Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками 17:24
Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 17:23
Мурашко: Вакцинация защищает от тяжелых осложнений коронавируса 17:20
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+ 17:05
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 17:01
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии 16:58
Финдиректора самарского аэропорта Курумоч заподозрили в хищениях 16:57
Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов 16:55
В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада 16:55
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов 16:49
Власти Подмосковья рассказали, как получить выплаты на детей школьного возраста 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 17:46
Рубрика: Власть

Российский Су-27 над Черным морем сопроводил самолет-разведчик США

Текст: Александр Степанов
Российский Су-27 над Черным морем сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, в среду, 14 июля, воздушную цель, которая приближалась к границе РФ обнаружили средства контроля воздушного пространства.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа. Российские летчики идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Фото: РИА Новости
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России

Американский самолет был взят на сопровождение. После того, как он изменил курс и стал удаляться от российской границы, экипаж самолета вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны