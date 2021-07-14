Российский Су-27 над Черным морем сопроводил самолет-разведчик США

Российский Су-27 над Черным морем сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Как рассказали в Национальном центре управления обороной, в среду, 14 июля, воздушную цель, которая приближалась к границе РФ обнаружили средства контроля воздушного пространства.

В воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа. Российские летчики идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Американский самолет был взят на сопровождение. После того, как он изменил курс и стал удаляться от российской границы, экипаж самолета вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.