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14.07.2021 13:11
Рубрика: Экономика

"Шереметьево" возобновит работу терминала C, закрытого из-за COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорт "Шереметьево" объявил о возобновлении с 23 июля работы международного терминала С. "Аэрофлот" переведет туда рейсы из терминала D.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту "Москва - Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля", - отметили в пресс-службе аэропорта.

По словам генерального директора АО "МАШ" Михаилк Василенко, окрытие терминала связано с ростом числа международных рейсов.

Терминал С был закрыт в 2017 году на реконструкцию. В январе 2020 года его работа возобновилась, однако уже в марте объект был законcервирован из-за падения пассажиропотока, связанного с COVID-19.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

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