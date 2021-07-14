"Шереметьево" возобновит работу терминала C, закрытого из-за COVID-19

Аэропорт "Шереметьево" объявил о возобновлении с 23 июля работы международного терминала С. "Аэрофлот" переведет туда рейсы из терминала D.

"Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту "Москва - Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля", - отметили в пресс-службе аэропорта.

По словам генерального директора АО "МАШ" Михаилк Василенко, окрытие терминала связано с ростом числа международных рейсов.

Терминал С был закрыт в 2017 году на реконструкцию. В январе 2020 года его работа возобновилась, однако уже в марте объект был законcервирован из-за падения пассажиропотока, связанного с COVID-19.